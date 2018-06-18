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全国政协原副主席赵南起逝世 享年91岁

全国政协原副主席赵南起逝世 享年91岁
2018年06月18日 18:12 新华社
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　　原标题：赵南起同志逝世

　　新华社北京6月18日电中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，杰出的民族工作领导人，我军现代后勤建设的领导者，中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会原委员，中国人民解放军原总后勤部部长，原军事科学院院长赵南起同志，因病医治无效，于2018年6月17日23时12分在北京逝世，享年91岁。

　　赵南起同志1945年12月参加革命工作，1947年2月加入中国共产党，1988年9月被授予上将军衔。（完）

责任编辑：张义凌

赵南起逝世同志
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