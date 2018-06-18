湖北省政府新设三个领导小组 两位副省长分别挂帅

原标题：湖北省政府新设三个领导小组，这两位副省长分别挂帅

据湖北省人民政府门户网站16日发布的信息，省政府最新成立了3个领导小组，下面一起来看看。

湖北省深入推进经济发达镇行政管理体制改革工作领导小组

省人民政府办公厅关于成立湖北省深入推进经济发达镇行政管理体制改革工作领导小组的通知

各市、州、县人民政府，省政府各部门：

为贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见〉的通知》（鄂办文〔2018〕18号）精神，进一步加强对我省经济发达镇行政管理体制改革工作的组织领导和统筹协调，省人民政府决定成立湖北省深入推进经济发达镇行政管理体制改革工作领导小组（以下简称领导小组），现将有关事项通知如下。

一、主要职责

贯彻落实中央和省委、省政府关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革工作的安排部署；审核各地经济发达镇行政管理体制改革实施方案；统筹协调落实改革相关配套政策措施；研究制定经济发达镇考核评估标准和办法；协调解决改革中的重点、难点问题；对改革工作推进情况进行指导督促和检查评估；完成省委、省政府交办的其他工作。

二、组成人员

组长：

黄楚平 省委常委、常务副省长

副组长：

王太晖 省政府副秘书长

饶志国 省编办主任

成员：

刘艳红 省委组织部副部长

杨卫东 省编办副主任

章新国 省委财经办（省委农办）副主任

杜海洋 省发展改革委副主任

喻春祥 省公安厅常务副厅长

赵显富 省民政厅副厅长

潘阳军 省农村综改办专职副主任

汤同新 省人社厅党组成员、省公务员局局长

邹清平 省国土资源厅副厅长

黄祥国 省住建厅副厅长

叶福生 省统计局总统计师

魏月明 省政府法制办主任

赵以邗 人行武汉分行副行长

阙方平 湖北银监局副局长

三、工作机构

领导小组办公室设在省编办，承担领导小组日常工作，杨卫东同志兼任办公室主任。领导小组成员因工作变动需要调整时，由所在单位向领导小组办公室提出，报领导小组组长批准。

2018年5月30日

湖北省第四次全国经济普查领导小组

省人民政府办公厅关于成立湖北省第四次全国经济普查领导小组的通知

各市、州、县人民政府，省政府各部门：

为加强对我省第四次全国经济普查工作的组织领导，根据《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）和《省人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（鄂政发〔2018〕5号）精神，省人民政府决定成立湖北省第四次全国经济普查领导小组（以下简称领导小组）。现将有关事项通知如下：

一、主要职责

负责全省第四次全国经济普查工作的组织实施，协调解决普查工作中的重大问题。

二、组成人员

组长：

黄楚平 省委常委、常务副省长

副组长：

王太晖 省政府副秘书长

李克勤 省统计局局长

张海明 省委宣传部常务副部长

关红 省财政厅总会计师

成员：

翟忠明 省委政法委二级巡视员

杨卫东 省编办副主任

毛洪山 省军区保障局局长

章新平 省发改委副主任

吴方军 省经信委副主任

徐雁冰 省教育厅副厅长

段绪光 省民宗委二级巡视员

杨昌斌 省民政厅副厅长

蒋国平 省司法厅副厅长

易望汉 省人社厅副厅长

邹清平 省国土资源厅副厅长

张弘 省住建厅副厅长

姜友生 省交通运输厅副厅长

胡中海 省商务厅副厅长

陶宏家 省文化厅副厅长

朱惠民 省卫生计生委副主任

胡铁军 省国资委副主任

杨绪春 省地税局副局长

章进省 体育局副局长

彭明方 省工商局副局长

杨峰 省国防科工办副主任

汪海波 武汉海关副关长

柳现青 省国税局副局长

徐荣华 湖北调查总队副总队长

王祖祥 武汉铁路局副总经理

杨水军 民航湖北监管局党委副书记

孙猛 省邮政管理局副局长

赵军 人行武汉分行工会主任

阙方平 湖北银监局副局长

刘昌华 湖北证监局副局长

吴中志 省统计局副局长

三、工作机构及其职责

领导小组办公室设在省统计局，承担领导小组日常工作，研究提出需领导小组决策的建议方案，督促落实领导小组的议定事项，加强与市、州、县和省有关部门的沟通协调，承办领导小组交办的其他事项。办公室主任由李克勤同志兼任。

领导小组成员因工作变动需要调整时，由所在单位向领导小组办公室提出，报领导小组组长批准。领导小组属于阶段性工作机制，不作为省政府议事协调机构，任务完成后自动撤销。

2018年5月31日

湖北省体育强省建设工作领导小组

省人民政府办公厅关于成立湖北省体育强省建设工作领导小组的通知

各市、州、县人民政府，省政府各部门：

为加强我省建设体育强省工作的组织领导，充分发挥相关部门的职能作用，加快推进体育强省建设，省人民政府决定成立湖北省体育强省建设工作领导小组。现将组成人员名单通知如下：

组长：

陈安丽 副省长

副组长：

刘仲初 省政府副秘书长

胡功民 省体育局局长

成员：

喻立平 省委宣传部副部长

杨卫东 省编办副主任

于春利 省直机关工委副书记

韩少林 湖北日报传媒集团副总编辑

胡碧辉 省总工会副主席

师建兴 团省委副书记

吴红娅 省妇联副主席

朱志斌 省残联副理事长

王玉祥 省发展改革委副主任

陶红兵 省经信委总工程师

张金元 省教育厅副厅长

吴麟章 省科技厅副厅长

段绪光 省民宗委副巡视员

喻春祥 省公安厅常务副厅长

赵显富 省民政厅副厅长

陈明省 财政厅副厅长

曾向阳 省人社厅副厅长

邹清平 省国土资源厅副厅长

童纯跃 省住建厅总规划师

肖长惜 省农业厅总农艺师

胡道银 省商务厅副厅长

李耀华 省文化厅副厅长

阮力艰 省卫计委副主任

吴建民 省外侨办党组成员、省友协专职副会长

周正素 省旅游委副主任

何庆丰 省国资委副主任

吴明喜 省地税局总经济师

杨陈清 省新闻出版广电局副局长

叶青 省统计局副局长

费德平 省政府法制办副主任

王志强 武汉体育学院副院长

章进 省体育局副局长

水兵 省体育局副局长

领导小组负责统筹协调体育强省建设的全局性工作，研究、审议推动体育强省建设的重要规划、重大决策、重大部署和重要工作安排，协调跨地域、跨部门重要事项，指导、督查、考核各地、各部门推进体育强省建设相关工作。领导小组办公室设在省体育局，承担日常工作，胡功民同志兼任办公室主任，章进同志兼任办公室副主任。

领导小组组成人员实行席位制，如发生人员职务变动，由各成员单位自然调整。

2018年6月7日

来源：湖北日报微信公众号

责任编辑：张义凌