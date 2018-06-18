这个老外在雄安宣传片里出镜1秒 他是谁？

原标题：雄安宣传片里，出镜1秒的老外是谁？

撰文|董鑫

《河北雄安新区规划纲要》获批并对外公布即将满两个月。

6月15日，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰主持召开了河北雄安新区规划建设工作领导小组会议。

会议研究雄安新区规划编制工作；

听取雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境治理和保护规划等工作的汇报；

对进一步完善提升规划工作提出要求。

这让政知圈（微信ID：wepolitics）有点好奇。

所谓城市建设，规划先行，雄安这座千年大计的未来之城，是谁在规划设计？

一部宣传片里有答案。

全球咨询城市设计

先来解释一下，这个场景是河北雄安新区启动区城市设计的现场咨询。

去年6月，河北省发布雄安新区启动区城市设计国际咨询建议书征询公告，198平方公里的起步区概念性总体城市设计和30平方公里的启动区城市设计，都面向全球公开进行国际咨询。根据规划设计机构递交咨询建议书，主办方评审选取12个左右咨询人参加此次活动。

这场城市设计国际咨询活动的时间很是紧迫。

2017年7月15日至7月17日，第一次现场咨询，12名咨询人会进行现场踏勘和答疑，召开咨询任务书研讨会；

7月26日至7月30日，是第二次现场咨询，咨询人进行城市设计总体概念研讨及启动区城市设计交流。

8月20日，咨询人提交城市设计方案。

“世界眼光、国际标准”

京津冀协同发展专家咨询委员会成员、中国城市规划设计研究院原院长李晓江曾经解释过为何雄安新区的规划要面向全球咨询：

“世界眼光、国际标准”就是眼光要开阔，汲取全人类城建文化的智慧。一个是我们自己的规划团队要敞开胸怀，学习国外的先进观念，另一个就是让外国的优秀团队参与进来。

用他们的眼光、他们的标准、他们的价值观来看，雄安新区该怎么建设。

所以，在这场咨询会一闪而过的镜头里，政知圈（微信ID：wepolitics）捕捉到了一位特殊的设计师。

图片中最右边这位名叫胡安·布斯盖兹，他是美国哈佛大学设计研究生院教授，曾经在1983年到1989年出任西班牙城市巴塞罗那的总规划师，并在1992年的巴塞罗那奥运会中，参与了新城市中心开发项目和现有街区改造项目。

△来张正面高清大图，右边这位就是胡安·布斯盖兹

他与雄安为什么会产生联系？

这还要从他与中国产生联系讲起。从2004年起，布斯盖兹和他的团队参与了众多在中国的项目，遍及宁波、南京、北京、武汉、天津、上海、深圳、哈尔滨等地，尤其是旧城区改造和新城区建设。

其中不少地方的规划建设，对于雄安都有着借鉴意义，比如上海、深圳等。还有不少地方，与雄安新区有着合作共赢、区域优势互补的关系，比如天津、北京等。

西班牙设计师在中国

来看看布斯盖兹参与过的项目。

浙江宁波的三江口区域是姚江、奉化江汇合成甬江流入东海的交叉口，位于宁波市区中心繁华地段，素有“宁波外滩”之称。

△宁波三江口

2008年，宁波举办了一场竞赛，参赛者要对靠近旧城中心的三江口区域进行设计。最终，布斯盖兹的方案获得竞赛大奖，并接受委托为宁波东部设计了新的城市门户。

深圳前海地区位于珠江入海口的咽喉要地，伶仃洋东侧，蛇口半岛西部，依山面海，土地及自然资源条件十分优越。

深圳市在2009年12月启动了前海地区规划国际咨询工作，布斯盖兹的BLAU建筑城市景观事务所就是入围机构之一，他的设计方案获得了第二名。

2015年，胡安·布斯盖兹还受聘为珠海城市规划战略顾问。

布斯盖兹也关心特色小镇的建设。

今年5月，他到黑龙江哈尔滨香坊区的向阳镇，对特色小镇规划设计项目进行实地考察，包括小镇的地形地貌、水系分布、村庄建设、产业现状等，并对项目发展提出了指导性意见建议。

雄安新区的小镇也正在谋划中。5月30日，河北省发改委网站发布《河北省特色小镇规划布局方案》，提出要在京津周边和雄安新区谋划建设一批定位明确、特色鲜明、功能集中、规模适度、专业化发展的承接功能疏解小镇。

所以，胡安·布斯盖兹出现在雄安城市设计咨询的现场，也就不足为奇。

“中国特色”的雄安

这是雄安规划建设的另一条标准。

所以，李晓江也表示，雄安的规划工作必须以国内的团队为主，这是规划之初就坚持的原则，决不能照搬一个巴黎、一个伦敦。

让我们来看看，出现在镜头里的雄安规划参与者还有谁。

这位名叫张锦秋。如果你看过去年热播的央视节目《国家宝藏》，应该对她有印象。

张锦秋是梁思成的关门弟子、中国工程院院士、何梁何利科学与技术成就奖历史上第一位获奖女性。从1966年开始，张锦秋在西安度过了五十余载，西安大雁塔景区的三唐工程、陕西历史博物馆和西安钟鼓楼广场、大唐芙蓉园等都是她的杰作。

雄安市民服务中心相当于14个足球场大小，位于新区起步区以北、容城县城以东、容东片区西南，由公共服务区、行政服务区、生活服务区、入驻企业办公区四大区域组成，整个园区集成了海绵城市、被动式建筑、综合管廊、装配式建造等30多项先进建设理念。

还有一位背景与众不同。

坐在画面中间的这位叫凌嘉勤，他担任过香港特别行政区的政府官员，是香港规划署原署长。虽然没有具体参与过内地的规划项目，但凌嘉勤时常去往深圳交流调研，出席会议，对粤港澳大湾区背景下香港的城市发展也颇有心得。

在他们的设计下，未来的雄安会是什么样子？

政知圈（微信ID：wepolitics）拭目以待。

资料 | 河北日报等

责任编辑：张义凌