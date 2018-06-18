陕西一家生物科技公司发生安全生产事故 4人死亡

陕西省杨陵区人民政府网通报 截图
原标题：陕西杨陵一生物科技公司发生安全生产事故，4人不幸死亡
杨陵区人民政府网6月17日消息，6月16日17：45分，杨凌绿都生物科技有限公司一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷，随后公司三名员工相继进入罐内救援时均昏迷。事发后，杨凌示范区消防支队、杨凌示范区医院第一时间赶赴事发现场，进行积极救治并及时将伤者送至杨凌示范区医院。经杨凌示范区医院全力救治，由于伤者缺氧窒息时间过长，23时20分，4名伤者经抢救无效相继不幸死亡。事故原因正在进一步调查，善后工作杨陵区政府正在积极处理。
来源：杨陵区人民政府网
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