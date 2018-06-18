原标题：菲律宾总统表示愿与中国和平解决南海问题

国际在线报道（记者王化雨）：菲律宾总统杜特尔特18日在首都马尼拉表示，单方面的强硬立场不解决问题，应该和中国坦诚交流，和平解决南海问题。

当天，杜特尔特出席菲律宾外交部成立120周年纪念大会。杜特尔特表示南海问题不会悬而不决，“任内会和中国讨论南海仲裁结果的执行问题”。

杜特尔特同时强调，本届政府坚决捍卫领土完整，但是南海问题并不是菲中关系的全部，良好的双边关系对于菲律宾在经济和安全领域的利益能起到积极的促进作用。

杜特尔特说，希望和中国进一步扩大在武器装备方面的合作，帮助菲律宾军警提升维护国家安全的能力。

菲律宾外长卡耶塔诺表示，本届政府奉行的独立外交政策符合宪法精神，其实质就是和世界上任何一个国家都做朋友。

在纪念大会上，菲律宾政府还对过去一年工作成绩突出的外交官进行表彰。

来源：中央广电总台国际在线

责任编辑：张义凌