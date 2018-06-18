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柬埔寨首相洪森会见到访的中国国防部长魏凤和

柬埔寨首相洪森会见到访的中国国防部长魏凤和
2018年06月18日 20:38 军报记者
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　　@军报记者：#军报快讯# [柬埔寨首相洪森会见魏凤和]柬埔寨首相洪森18日下午在金边会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和，魏凤和转达习近平主席和李克强总理对洪森的亲切问候，洪森表示感谢并转达对习主席和李总理的问候和祝愿。

　　洪森说，中国是柬的好朋友、真朋友，柬中友谊历久弥坚，衷心感谢中方对柬经济社会发展和国防军队建设等的大力支持。柬高度赞赏在习主席领导下中国建设取得的巨大成就，坚定支持习主席关于构建人类命运共同体、共建“一带一路”等重大合作倡议，愿以两国建交60周年为契机，推动柬中全面战略合作伙伴关系向更高水平发展。

　　魏凤和说，中柬是传统友好邻邦、铁杆朋友。在习主席和洪森首相有力引领下，中柬全面战略合作伙伴关系深入发展。中方坚定支持柬走符合本国国情的发展道路。中国军队愿与柬方一道，落实两国领导人共识，深化务实合作，为两国关系的发展作出积极贡献。

　　17日上午，魏凤和与柬副首相兼国防大臣迪班举行会谈。

　　中国驻柬大使熊波和柬国防部国务秘书依庆参加上述活动。（国防部网）

责任编辑：张义凌

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