中央环保督察组:广西多起恶性案件不见一人被问责

原标题：中央环保督察组：广西查出多起恶性案件不见一人被问责

中央环保督察广西边督边改不见真动作

查出恶性案件多起不见一人被问责

法制网北京6月18日讯 记者 郄建荣 第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组正在10个省（区）“下沉”。中央环保督察组对10省（区）的问责等情况进行了汇总，结果发现仍有地方“边督边改”不见真动作。广西自治区被督察组查出多个性质恶劣违法问题，但却无人被约谈、问责、行政、刑事拘留，更无案件被立案查处。

据国家环保督察办介绍，截至6月15日，第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组共与126名领导干部进行个别谈话，其中，省级领导50人，部门和地市主要负责同志76人；累计走访问询省级有关部门和单位100个；调阅资料3.5万余份。

进驻期间，督察组高度重视群众生态环境诉求，及时转办督办群众举报的生态环境问题。各被督察地区高度重视，建立机制、立行立改、边督边改。同时，为发挥督察震慑效果，6个中央环境保护督察组按照有关要求和程序，陆续向社会公开了一批督察整改不力，特别是“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题，对一些地方弄虚作假、表里不一、敷衍应对的整改行为进行了公开曝光，并在社会上引起强烈反响。

国家环保督察办表示，截至6月14日晚20：00，6个中央环境保护督察组共收到群众举报12817件，受理有效举报10608件，经梳理合并重复举报，累计向被督察地区交办转办9995件；各被督地区已完成查处3206件，其中立案处罚641家，罚款5807万元；立案侦查75件，拘留58人；约谈365人，问责630人。

中央第五环保督察组进驻广西自治区后，督察组先后到防城港、钦州以及北海等多地进行“下沉”督察，发现了政府为“小冶炼”销号、北部湾海域范围的铁山港区大量强碱性冶炼废渣堆填侵占滩涂约600亩；铁山港约1400亩区域被违规倾倒。但是，这些恶性问题被督察组移交地方后，至今，广西自治区未对一起案件进行立案查处，更没有约谈、问责、行政、刑事拘留一人。

此外，河南、河北、黑龙江三省上报的群众举报不属实比例较高。国家环保督察办要求，当地党委政府要引起重视。

根据“回头看”安排，目前各中央环境保护督察组正在开展第二阶段下沉地市督察，并继续受理人民群众生态环境信访举报。国家环保督察办说，下沉的15天左右时间，各督察组将通过深入基层、深入一线、深入现场，进一步调查核实具体问题，坚决查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，并督察督办群众反映突出或重复举报不断的生态环境问题。

来源：法制网

责任编辑：张义凌