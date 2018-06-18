台湾人对大陆好感度首超反感度 台媒：历史性转变

原标题：台媒：“历史性转变”出现了
据中时电子报报道，台湾民意基金会17日公布民调显示，有49%的台湾人对大陆基本上有好感，44%的人反感，这是台湾人对大陆好感度首度首次超过反感度的历史性转变。
据台湾中时电子报6月17日报道，民调结果显示，在对大陆的好感度方面：8%非常好，40.8%还算好，23.9%不怎么好，20%非常不好，2.5%没什么特别感觉，4.9%不知道。
报道称，台湾民意基金会董事长游盈隆表示，在台湾25岁到54岁的庞大青壮年族群中，有高达50%以上的人对大陆有好感；大学与以上教育程度的成年人，也有过半数的人对大陆有好感，在台湾社会中，青壮年人口、高教育程度的人对大陆有好感，这是值得去研究的现象。
游盈隆指出，与去年相比，可发现台湾人对大陆的好感增加了4.4个百分点，反感方面下降3.5个百分点；尤其两岸现今那么敌对，而台湾人首度对大陆的好感多于反感，这是他数十年研究台湾政治以来，极重要的转变。
针对台湾人对大陆好感度上升，庄佳颖则分析，台湾越来越年轻的世代看了大量的大陆剧，台人会使用淘宝购物、收看《中国好声音》等消费文化、流行文化开始成为影响台湾人对于大陆好感的因素，这可望成为一种趋势，像是以前台人“哈日”，因此大陆的消费文化与流行文化可能会牵动东亚社会。
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