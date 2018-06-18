环球时报社评：澳排挤华为 这是在缓和中澳氛围吗

原标题：这，将是澳大利亚对华真实态度的行动宣言

澳大利亚媒体星期一披露了中国华为公司写给澳政府的一封信。这封信是华为澳大利亚公司董事长约翰•洛德等三人共同签署的，该信认为澳方对华为参与澳5G网络建设将损害澳国家安全的说法“是不灵通的，并非基于事实”。

澳正在就5G网络建设进行准备，媒体近日报道，澳安全部门指华为“受中国政府掌控”，要求将该公司排除在招标范围之外。澳媒此前的报道还说，澳政府还阻止了华为参与所罗门群岛与澳大利亚之间的海底光缆铺设，所罗门群岛放弃了与华为已签署的协议，已与澳政府另行签约。

华为澳大利亚公司的信件指出，华为在世界上170多个国家中有经营业务，并认真遵守了每一个国家的法律和准则。华为澳大利亚公司还曾在本月初指出，华为迄今满足着澳大利亚55%以上的4G需求，将华为排除在5G之外将严重影响华为在澳大利亚的业务。显然，把华为拒之门外，还大大增加澳大利亚电信运营商的成本，让消费者承担更高的5G费用。

国家安全已经成为国际贸易保护主义中被滥用的一个借口，美国对这个旗号使用得最多，而在限制中国投资方面，澳大利亚跟美国跟得最紧。如果澳方将华为完全排除在澳5G网络建设之外，它就成为西方世界中美国之外抵制中国科技公司最突出的示范者，这将是其对华真实态度的行动宣言。

近来澳官员释放了一些缓和对华关系的信息，但是在所罗门群岛铺海底光缆和澳5G招标的事情上，人们看到的仍是澳对中国远高于西方平均水平的防范，堪培拉仍在把中国元素打入另册。华为是中国改革开放后崛起的民营公司，政府未在其中参与任何股份，它的运营不仅高度独立，而且相当国际化，大批世界各国的商业和科技精英参与到该公司的发展中。华为与其他大型跨国企业的资产属性和经营文化都已经没有什么区别。

歧视华为是对中国国家运行体制的歧视，是在政治及文化上公开对中国表示不信任。对来自中国的产品进行特殊审查，并且可以用含糊其辞的理由排斥它们，澳大利亚似乎在很积极地促进这种无理机制的建立。

中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，澳大利亚却在对华关系问题上严重纠结，似乎将两国密切的经济和人文关系当成了一种负担。澳比欧洲国家更热衷模仿美国的激进对华政策，这与它比欧洲国家更紧密的对华经济合作构成矛盾，导致它的态度不断摇摆。

在华为是澳4G网络技术建构很大一部分的情况下，如果澳大利亚以国家安全的名义断然拒绝华为参与澳5G网络建设投标，等于是重新定义了中澳在安全上的关系。这不仅是两国之间减少了一笔生意，而且有很大象征意义，会严重影响两国社会的互视。

澳怀疑中国对其搞渗透，干涉它的内部事务，也许这些声音有一部分是澳内部政治导致的泡沫，但它们都给中国社会留下了深刻印象。再加上排斥华为，会让中国社会的印象固定下来。

这肯定对澳大利亚想扩大或保持的那一部分对华合作产生负面影响，让中澳关系笼罩在一片阴霾之下。

也许一部分澳大利亚人希望自己的国家成为美国在南太平洋上的一块政治飞地，甘愿做美国对华政策右倾化的一个杠杆。但那不会只有好处，它会同时意味着相应的代价。

澳大利亚到底想如何平衡它的对华政策，球在他们自己的脚下。

（社评原标题：澳排挤华为，这是在缓和中澳氛围吗 ）

责任编辑：张义凌