金融圈都在等的一个报告：3万亿的市场透出新信号

6月18日，各大电商的618年中促销大战如火如荼。那么，今年的电商平台都会交出怎样的答卷？面临上半年线上线下加速融合升级，搅局者、新势力层出不穷的新形势，中国的零售业变现究竟怎样？国际零售业巨头有将如何突围？央视财经频道专业数据解读，权威专家分析，多地现场连线，和国内国际市场一线调查，为您解读今年上半年中国电商的成绩和亮点。

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电商上半年升级在哪里：

2018年上半年，我国电子商务发展仍保持较高增速。前5个月，网上零售额总额达到32691亿元，首次在1-5月份突破3万亿，同比增长超30%（30.7%）。网上零售的蓬勃发展也拉动了经济增长。

在2018年第一季度，电商对消费增长的贡献率超过85%（85.34%）。因此，每新增1元的消费支出，就有0.85元是通过网络消费实现的。换算下来，电商对经济增长的贡献达到27%，成为经济增长的重要来源。国内的发展如此迅速，国际上电子商务的发展情况究竟怎么样？我们以电子商务发展最早的美国为例，研究预测美国网络销售额，到2022年占零售总额的比重将达到较高的17%，与目前中国的数据持平（16.6%）。

为了满足客户对配送时间的要求，2018年预计将有60万台商用无人机投入使用，几乎一半的美国人愿意接受无人机送货。此外，随着语音控制设备和系统的普及，比如亚马逊的智能音箱、苹果的siri，未来将有近60%拥有此类设备和系统的消费者，通过语音指令完成网络购物。

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电商上半年发展变化特征：

2018年中国电商发展出现了哪些新特点呢？我们用几个关键词来概括：社交、品质以及融合。

2018年以来，电商平台都推出了基于社交的电商，比如京东推出拼购，淘宝推出淘宝特价版等。拼多多也保持较快增长。预计2018年中国社交电商用户将达到3亿。社交电商通过社交平台“熟人”传播和“拼团”优惠等模式，也吸引了大量中西部、农村地区消费者和中老年消费者“触网”，使更多消费者享受到网购的便利。

进入2018年，线上线下之间的关系由竞争关系向合作关系转变。电商受制于用户数量增长的放缓，开始向线下延伸。在技术上，移动支付、大数据、虚拟现实等新技术开拓了线下场景。对于实体店来说，通过技术革新，随时随地捕捉消费者是关键。

中国电商交出半年答卷：这四大变化发人深思↓↓

答卷一：技术必须要升级

各大零售电商已然要变身为科技公司，近期，京东、菜鸟、苏宁等无人重型卡车即将上线。

第一架续航1000公里的干线无人机和全自动机器人餐厅已经开始了他们的工作。

阿里更是运用大数据推动消费，苏宁可爱的送货机器人更是自己上电梯，把货直接送到你的手上，这些技术的升级让消费者们大呼过瘾的同时也纷纷感叹，有了这些技术，不仅剁手更厉害了，可能还会越来越懒。

答卷二：并购合作不能停

强强联合带来的效应必须是一加一大于二的双赢局面。 过去半年，坊间盛传的阿里零售业战略新“标的”终于落地，正式与有着国资背景的百联集团战略合作，这被业界称为堪比入股苏宁的强强联手。

另一边，京东也不甘示弱，步步高、永辉超市通通纳入麾下；而老牌互联网公司腾讯也加入战局，与永辉超市共同投资家乐福中国，发挥各自所长，让投资效益最大化。线上企业入股线下企业，成为融合的表现。

答卷三：打得火热 服务类的电商跨界

做外卖的开启了网约车，网约车也干起了外卖生意。这半年两个服务类电商风头正劲，正打得火热，美团在今年上半年已经进军共享乘车市场。

而作为回应，滴滴出行五月初在无锡推出了食品派送服务，欲与美团试比高。

这竞争势头，让吃瓜群众大呼，不妨可以再来点补贴。

答卷四：拼拼团 多多益善

朋友们邀请拼着买，好像是省了不少钱。以拼多多为代表的社交电商，让你更低的价格拼团购买到目标商品。

仅用了两年的时间，拼多多就达到了3亿用户的规模。拼多多的逆势崛起让很多老牌电商看了心痒痒，为了应对拼多多，淘宝推出低价版，京东也推出拼购。

今年5月，唯品会也宣布转型为社交电商。都说社交才是真正的刚需，电商搭着这股社交风能吹多久呢？

责任编辑：张建利