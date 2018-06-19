人民日报：推动各国携手建设人类命运共同体

原标题：推动各国携手建设人类命运共同体（钟声）

共商共建共享理念回答了“谁来治理”“如何治理”“为谁治理”的问题，目标指向构建人类命运共同体

“我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。”在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上，习近平主席再度就推动全球治理体系发展郑重发声。在世界大势和热点问题纷繁变化、单边主义和保护主义思潮泛起的当下，中国一以贯之的建设性立场更显关键。

一段时间以来，国际上对全球治理问题的讨论萦绕着一种焦虑感。这种焦虑感存在于两个维度：一方面，以美国的政策变化为代表，处理国际事务时要不要规则、要不要多边主义，在冷战结束以来首次成为了一个“问题”，人们对国际秩序调整的方向存有忧虑。另一方面，在国际格局加速转变、全球性挑战不断显现的背景下，全球治理体系如何跟上时代变化，真正回应各国关切，也在引发更多辩论。

应当明确的是，加强全球治理的客观必要性是无可回避的。时至今日，各国所面临治理挑战的全球联动性十分明显，没有哪个国家能够单枪匹马解决一切问题。单边主义、保护主义给一国带来的不会是问题的解药，只会是更严重的问题。人们今天在全球治理领域看到的种种错位与不适，主要是因为理念的变革还没有跟上现实的发展。

与国际上种种“焦虑症”形成鲜明对比的是，新时代中国对全球治理的重视和参与程度不断加深。从提出构建新型国际关系和人类命运共同体，到成功举办北京亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、上合组织青岛峰会等一系列重要多边会议，再到发起并推动“一带一路”建设合作、举办“一带一路”国际合作高峰论坛，中国推动改革完善全球治理体系的努力获得广泛国际认可。

中国能够引领全球治理变革，是因为中国主张能够反映时代大势。相较于个别国家从“你输我赢”的角度处理国际事务，中国从根本上认为，当今世界不应是一个零和世界。反映到具体政策中，中国始终主张要合作而不要对抗，要双赢、多赢、共赢而不要单赢。相较于一些国家动辄以权力政治寻求将自身利益最大化，中国从根本上认为，弱肉强食的丛林法则不是历史演进的方向，以制度规则协调关系和利益正日益成为国际关系的主流。这也是为什么中国强调，需要以多边机制为依托，共同建设人类命运共同体。

近年来，中国参与全球治理的种种实践，都体现了共商共建共享的理念。共商共建共享理念回答了“谁来治理”“如何治理”“为谁治理”的问题，目标指向构建人类命运共同体。在价值层面，共商共建共享理念强调全球治理的民主性、公正性、包容性，因此更具道义基础。在现实层面，这一理念同国际格局转变的方向相一致，回答了霸权治理失灵之后国际体系如何变革的问题，能够集聚起更大范围的国际共识和合作。目前，“一带一路”建设激发的活力、取得的成效，正是共商共建共享理念内在生命力的最佳体现。

察势者明，趋势者智。越是局势纷乱的时刻，越是需要理性的分析、智慧的思考。新时代中国站在世界历史和国际体系演进潮流的高度看待全球治理问题。展望未来，中国推动全球治理体系改革完善的努力不会因为别国政策的变化而变化，中国同各国携手构建人类命运共同体的追求不会因为外来的逆风而动摇。

（本系列评论结束）

责任编辑：张迪