台媒热议“台胞证护照化” 承认台胞在国外受保护

原标题：台媒热议“台胞证护照化” 承认台胞在国外受到保护

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]继台湾民众参观联合国须出示台胞证后，岛内18日又传出消息称，大陆着手推动“台胞证护照化”，未来台湾人持台胞证可以享受大陆民众的免签或落地签待遇。有台媒感慨称，对比蔡英文当局严审大陆人赴台，大陆却在不断为台胞创造各种便利条件，两岸实力和包容度的差距可见一斑。

“台胞证就等于签证卡”

虽然给台湾人免签待遇的地区比大陆多，但有些独特国家和地区，台湾民众入境要办签证，大陆民众则享受免签或落地签。据台湾《中国时报》18日报道，像中亚的土库曼斯坦和阿塞拜疆，大陆人享有落地签待遇，再加上北非的突尼斯、南美的玻利维亚，都是不少岛内年轻人喜欢独闯的旅游地，但他们去得办签证。大陆正在研拟台胞到这些国家旅行时，只要“护照”搭配台胞证使用，就能享有等同于大陆民众的免签或落地签待遇，“台胞证就等于签证卡”，“这些特定国家，有些与大陆是铁杆关系，要推行此举措，难度不会太高，毕竟台湾护照还是要带着，但多带台胞证，就可以免签了”。

《中国时报》称，台湾背包客常在旅游网站讨论，既然大陆民众可以免签或落地签到上述国家，是否带台胞证就可以入境？“大陆此举不过是顺水推舟”，宣示意义大于实质意义。但有分析人士认为，这一方面体现大陆强化台胞证作为“两岸同属一中”下的有效证件功能，并压缩民进党当局国际空间；二来还可以增加台湾青年人对大陆的好感。

比谁能在海外照顾好民众

随着台胞证功能不断强化，不只“对内”在大陆越来越便利，“对外”在其他国家也可能因拥有台胞证，受到大陆使馆的保护。有台媒回顾称，近年来屡见台湾人在海外遇意外被大陆使馆出手相救的案例。去年9月墨西哥发生强震，至少有5名台胞受困，陆方派出政务参赞等4名使馆人员迅速赶到救援现场，敦促墨方全力搜救，比台“外交部”更早一步发布救援消息。去年1月一名台商在墨西哥遇害，死者家属向大陆使馆求援，大陆方面表示这是“中国驻外使领馆义不容辞的责任”。事后家属受访时说，“让所有旅居在外国的台湾人知道，发生事情的时候，中国大使馆能提供最有效的协助”。

有学者称，两岸在海外角力的情况长期存在，在海外就是比谁能照顾好自己的民众；而随着大陆国力提升，已经越来越有能力照顾海外的中国人，包括在台湾的中国人，“你照顾不好，大陆要去照顾，如果你还批判，就会受到质疑”。北京联合大学台湾研究院副院长李振广在接受台媒采访时称，大陆如进一步协调免签国也接受台湾民众持台胞证免签，又往前迈进了一大步。他说，虽然台湾在全球的免签国数量比大陆要多，大陆开放自己的免签国给台湾人，短期内看似乎不会产生明显作用，但长期来看，大陆邦交国可能会逐渐接受台胞证的法律效用等同于“护照”。李振广还提到，民进党当局一定强烈反弹，“但大家想想，在马英九政府时期，由于马承认‘九二共识’，是不会出现这种状况的，为什么蔡英文上台后会变成这样呢？”

台胞证被赋予“政治性格”？

《中国时报》18日称，自2017年以来，台胞证就一步步被大陆赋予“政治性格”。而对于“护照”所代表的政府，在两岸共同政治基础不在时，大陆则全力围堵。去年以来，无论持“中华民国护照”参观联合国总部，还是到联合国人权理事会旁听，台湾人在换证入场时都会被工作人员制止，称“台胞证才是有效身份证明文件”。《旺报》称，蔡当局上台后两岸关系陷入僵局，今后大陆在台胞证的使用上“会有更多的操之在我”。还有分析称，反观大陆人入台得面对蔡当局的“联审机制”，可以看出随着两岸实力差距不断扩大，台湾应对大陆的工具越来越少，“蔡政府应该反思到底如何改善两岸关系，而非一直僵下去”。

责任编辑：桂强