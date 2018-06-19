北京市委书记蔡奇和他的小巷管家“同行”们

原标题：市委书记蔡奇和他的小巷管家“同行”们

来源：识政

撰文 | 范俊生 摄影 | 戴冰

日前，东城区十大金牌小巷管家揭晓，东城区龙潭街道的梁萍实至名归位列其中，市委书记蔡奇在调研时还亲切地称她为“同行”。“小巷管家”模式诞生一年，助力一条条背街小巷旧貌换新颜。这些显著变化还得从梁萍的这位 “同行”说起。

我们是“同行”

城市既要讲面子，更要治里子。背街小巷被称为城市的毛细血管，虽然“背”而“小”，却直接关系到居民幸福感。

去年3月底，时任北京市长的蔡奇来到东、西城，在长安街南北邻近区域密集暗访，为背街小巷环境整治“把脉开方”。他提出，“要把责任落实到街道、社区，建立‘街长’、‘巷长’制。”

在东、西城密集暗访

各区迅速行动起来，街巷长们陆续上任。这个过程中，东城区龙潭街道将街巷长制延伸，推出“小巷管家”特色工作模式。在全区推广后，东城区178条主要大街、1005条背街小巷实现了小巷管家全覆盖。

去年9月，蔡奇到东、西城就推进核心区规划建设管理调查研究，来到了龙潭街道夕照寺西里南区。

开展背街小巷环境整治提升以来，这里的违建拆除了，“开墙打洞”封堵了，还将建起袖珍版的“口袋花园”。胸佩“小巷管家”的梁萍摘下标牌，对蔡奇说，“您是街巷大管家，我想把这个送给您。”蔡奇回答说，“我们是同行”，并愉快地把“小巷管家”标牌佩戴在胸前。

梁萍把“小巷管家”标牌送给蔡奇

梁萍是东城区元老级的小巷管家之一。一年来，她每天带着“百宝箱”巡访小巷，天气越差便越是忙活。她还自费制作“管家温馨提示”，为居民反映安装铁皮护栏、居民楼顶光污染等问题，就连自己生病住院时都不忘嘱咐老伴去巷子里看看。像这样的小巷管家，光东城区就有2000多名。

蔡奇一直惦念着他的“同行”们。今年除夕，蔡奇来到南池子社区，走访看望春节假期坚守城市安全运行一线的社区干部职工并给大家拜年。在普渡寺巷，小巷管家向市领导说起胡同的新变化，楼上的居民也打开窗户给市领导拜年，市领导与居民互贺新春。

沉到一线去

精治、法治、共治，是超大城市治理的要义。

蔡奇不止一次在调研和会议中强调，街巷长制就是把干部推到背街小巷整治第一线，解决好谁来管、管什么、如何管的问题，建立起服务管理的长效机制。他还要求，发挥街巷长制作用，用好小巷管家这支力量，打造一支精细化管理的队伍。

同样在龙潭街道夕照寺西里南区调研时，蔡奇还碰到了街长王秀云，了解到她每天七点都会到管辖街巷转转，蔡奇为她点赞，说，街道就是要改变机关化倾向，把干部推到一线，推到胡同，推到群众家门口去察民情、解难题。

街巷长和小巷管家从百姓中来，在家门口服务群众，也最了解老百姓需要什么。

去年6月3日，蔡奇履新市委书记的第一次调研便走进东、西城的胡同、社区，就满足老百姓“家门口”的需求，提升生活性服务业品质调查研究。在钱粮胡同，钱粮西巷巷长杨红梅正在值守。蔡奇对她说，胡同、街巷才是街巷长的工作岗位，街巷长要走街串巷，登门入户，只有与居民面对面，才能及时了解情况，帮助解决问题。

正在值守的钱粮西巷巷长杨红梅

看到市领导来了，居民们纷纷为背街小巷整治叫好，为身边的环境变化点赞，喜悦之情溢于言表。蔡奇对大家说，管好街巷说到底要靠大家，大家才是街巷的主人，咱们一起努力。

街道是城市治理的基础。基础要强，管理重心和执法力量必须下沉。

今年市“两会”上，蔡奇来到他所在的东城区代表团参加政府工作报告审议。在谈到提升城市精细化管理时，蔡奇问龙潭街道工委书记杜鹃，“街乡吹哨，你吹过几次？”

听完杜鹃诉说的难处，蔡奇说，“从中央到市委，强调抓落实。开多少会，不如最后落实。落实就是最后一公里的问题，街道社区就是最后一公里。”

小巷管家全覆盖

今年4月12日，市委书记蔡奇再次来到东、西城，利用一整天时间“故地重游”。

他关注的还是背街小巷环境整治提升。一天里，蔡奇先后探访西总布胡同、王家园胡同、三眼井胡同、陟山门街、大石作胡同、佘家胡同、延寿街、善果胡同等，走进居民家中、养老驿站、消防站、垃圾站、公共厕所，沿途与居民攀谈，拉家常、问情况，再次强调要更加注重共建共治共享，更加注重市民群众的获得感。

西总布胡同整治前

西总布胡同整治后

“要建立‘街乡吹哨、部门报到’的工作机制。主责部门着重抓好顶层设计、制定标准、督促检查，该由地方管的事情交给区里，用好街巷长、小巷管家。”蔡奇在座谈会上说。

帮85岁高龄的吴慧英老人挑菜，询问菜价贵不贵

小巷管家的共治实践越来越显示出生命力。今年核心区将整治615条背街小巷，并在全市所有街道推广街巷长制。预计在9月底前，全市所有街道完成小巷管家招募注册工作，实现小巷管家全覆盖。

与居民亲切交流

“小巷管家”模式既是破解城市管理难题的一把钥匙，也是创新社会治理的重要举措。

去年，作为开创者的龙潭街道成立了社区共治委，每条街巷成立共治小组，整合工商、公安、食药监等力量，实现了“街巷长吹哨，部门报到”，小巷管家发现问题报给街巷长，街巷长吹哨后，各部门报到处理问题。

今年东城区在小巷管家发展上又开始了新探索，“小巷管家”升级为“小巷管家团”。以龙潭街道为例，邻近的几条小巷划分为一个区域，3至5个管家形成一个“管家团”，区域内的建设管理，由管家团成员共同商议，集体研究、集体决策、集体办事。目前，龙潭街道已试点组建了13个“小巷管家团”，完成从个体向团队、从收集问题向协商议事、从环境整治到社区自治的转变。

责任编辑：张迪