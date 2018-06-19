天津市委书记李鸿忠：不能拿高档西服料子做围裙

原标题：头条 | 李鸿忠：不能拿高档西服料子做围裙！

来源：天津广播

上周五（15日）上午，天津市委市政府在武清区召开现场办公会。市委书记李鸿忠强调，武清区要准确把握全局发展大势和自身发展定位，更加主动融入京津冀协同发展战略，在服务区域一体化中加快绿色可持续发展。

市有关部门负责同志对武清区提出的推动园区规划、轨道交通建设、“通武廊”体制机制创新、高端产业项目承接等问题作了答复，与会市领导同志作了有针对性的点评。

李鸿忠在谈到狠抓大黄堡湿地保护修复，守护好绿水青山这一问题时说，要坚持集约利用土地，黄金宝地绝不能降格以求，拿高档西装料子做围裙。

会上播放的暗访专题片，直击大黄堡镇多个环境污染点位的问题，会后，武清区各部门以自揭伤疤的勇气迅速采取措施，整改落实。天津广播电视台广播记者跟踪了查处过程。

15日上午，市委书记李鸿忠，市委副书记、市长张国清，市人大常委会主任段春华到武清区调研并召开现场办公会议。李鸿忠强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，准确把握全局发展大势和自身发展定位，更加主动融入京津冀协同发展战略，在服务区域一体化中加快绿色可持续发展。

李鸿忠、张国清、段春华等市领导同志来到武清开发区铁科院武清基地，走进企业车间，听取有关开发区建设、企业研发生产经营和人才引进等情况汇报。在随后召开的现场办公会上，播放了暗访专题片，市有关部门负责同志对武清区提出的推动园区规划、轨道交通建设、“通武廊”体制机制创新、高端产业项目承接等问题作了答复，与会市领导同志作了有针对性的点评。

李鸿忠在讲话中指出，今年是习近平总书记对天津工作提出“三个着力”重要要求五周年。五年前，习近平总书记视察天津的第一站就是武清。要倍加珍视这个“第一站”，在学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想上作示范、当表率，以这一思想为根本遵循和行动指南，观大势、谋长远，加快全区绿色可持续发展、高质量发展。武清与北京城区、天津城区、滨海新区构成“一轴四城”格局，深深嵌入京津冀协同发展内核，是深化对接、先行先试、协同创新的桥头堡、试验田。推动武清区经济社会发展，要谋划好新时代的“隆中对”，胸中要有京津冀协同发展“大棋局”。要充分发挥毗邻北京、地处“通武廊”核心区的区位优势和水系纵横、湿地资源丰富的生态优势，立足京津冀协同发展的全局看武清，在对接非首都核心功能上向北京方向靠拢，更加主动积极承接、服务、融入，唱好推进协同发展重头戏。

李鸿忠强调，要坚持绿色可持续发展，以高端规划为引领，与北京城市总体规划相向而行，打造高水平承接载体，吸引高端项目聚集，加快完善轨道交通和公路路网。坚持绿色发展理念，大力保护和涵养生态资源，狠抓大黄堡湿地保护修复，舍得投入，加大力度，守护好绿水青山这一永续发展的根基。坚持集约利用土地，黄金宝地绝不能降格以求，拿高档西装料子做围裙。深化“通武廊”体制机制创新，积极谋划、主动推动，为京津冀一体化发展积累经验。以全面从严治党的力度保证环保工作力度，坚决落实中央环保督察反馈意见整改要求，敢抓敢管，敢于较真碰硬。要抓好村级组织换届，夯实基层基础，全面推行村党支部书记通过法定程序兼任村委会主任，形成严密的基层组织体系、工作体系、责任体系，确保党中央各项决策部署在基层执行到位。

张国清强调，武清区要把生态宜居作为发展优势和区域竞争力，对环境污染问题重拳出击、举一反三，全力打造宜居生态环境。要把武清放进京津冀协同发展大局中定位、谋划、推动，更加主动对接、积极发出声音，做好“通武廊”这篇文章。要把“海河英才”行动计划的政策用好用足，形成典型案例、加大宣传引导，吸引更多战略性新兴产业领军企业来津投资兴业。要节约集约使用土地，严格空间管控、积极盘活存量，不断提高土地投入产出效益。招商引资既要有紧迫感，又要有战略定力，注重项目品质，坚持引资引智引才一体推进，以高品质项目促进产业结构调整，努力实现高质量发展。

新闻链接：暗访专题片直击大黄堡镇环境污染点位 武清区如何整改？

大黄堡湿地位于武清区东部，是华北地区为数不多的大型芦苇沼泽湿地和多种珍稀鸟类的栖息地，已被列入天津湿地自然保护区。

日前，市委督察组在武清区大黄堡镇暗访，发现了八里庄村京津农药厂废料污染问题、小杨庄村塑料颗粒小作坊、四高庄村绢花厂环境污染问题以及坑塘垃圾问题等多个点位。在武清区现场办公会上，播放的暗访专题片直击大黄堡镇多个环境污染点位。

图为八里庄村京津农药厂生产车间

现场办公会将这些问题曝光后，市、区公安、环保部门第一时间来到问题现场，对水样、土壤等开展取证、调查。在京津农药厂厂区内，多个闲置厂房外堆放了大量废弃的化工废料和处理设施，厂区内弥漫着刺鼻的化工气味。

据介绍，这个农药厂之前已经关停，却为何还能“暗度陈仓”，对生态坏境持续破坏？市环保局局长温武瑞向大黄堡镇党委书记郭长江责问。

温：不是报告上来说没有生产了么？暗访片里怎么说有生产呢？

郭：有时候生产，我们及时（给）他贴封条，给他制止。去年（的）时候都给他贴封条了。

温：（贴）封条怎么会反弹呢？

郭：我们监管有不到位的地方……

温：你们去年排查散乱污企业的时候就应该纳入到散乱污企业范围来整治，所以还是存在侥幸心理，还是舍不得，还是想保留……

郭：我们下一步坚决按照市里和区里还有环保部门要求，对这个企业该关的关，该停的停。

图为八里庄村京津农药厂

环境问题重于泰山，治理生态问题必须用“铁腕”，下重拳。几天来，武清区大黄堡镇成立四个工作专班日以继夜开展行动。目前，问题点位中的坑塘和漂浮物垃圾已全部清理，黑作坊、小企业已完成“两断三清”并对企业采取了行政处罚，对相关责任人采取了行政拘留。

大黄堡镇党委书记郭长江介绍说：“对于八里庄村农药厂，目前已经对相关责任人采取了强制措施，对于一些化工废料和污染问题在环保部门的业务指导下，我们镇里面已经制定了详细的整改和处理措施。我们镇政府出资先期进行处理，环保部门对相关责任人进行责任认定之后，再对责任人进行相关行政和刑事追究。”

大黄堡湿地自然保护区位于京津之间，是由草甸、沼泽、水体、野生动植物等多种生态要素组成的湿地生态系统，更是对京津冀地区生态环境建设意义重大。武清区林业局副局长刘志杰表示：还将从村庄环境整治、生态移民、核心区土地流转、等多方面加快推进生态治理和修复。“我们要推进核心区4个村、缓冲区5个村的外迁。2018年要完成还迁选址和规划设计，2019年启动还迁区的建设；对翠金湖项目，做好拆除、治理等前期准备工作，2019 年启动翠金湖违建项目整改工作。对水质、水文、土壤、野生动物等开展常年跟踪监测活动，把大黄堡保护区按国家级保护区的标准进行建设。”

武清区区委书记徐大彤表示：武清区将举一反三，倒追责任，更加深刻理解武清在京津冀协同发展中的战略地位，在大格局中坚定不移推进生态环境建设。“涉及到企业的主体责任企业要承担，涉及到干部的监管责任干部要承担，绝不姑息，坚决处理。我们要一查到底，处理到位。生态关乎我们的生死存亡，武清最大的宝就是生态，我们一定要不惜一切代价，为整个京津冀的协同发展贡献力量。”

记者 | 李春怡 谷菲 郭曦然

编辑 | 陈彤

责任编辑：张迪