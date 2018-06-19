台鼓动民众拒搭承认一中的航司:首次积极反制大陆

原标题：台鼓动民众拒搭承认一中的航空公司 学者：作用非常有限

[环球时报驻台北特约记者 李名 环球时报记者 倪浩]日本两大航空公司标注“中国台湾”后，台“总统府”18日证实将鼓励民众拒搭“将台湾列为中国一部分”的航空公司航班。这被一些舆论解读为蔡英文当局第一次积极反制大陆。

据台湾中时电子报18日报道，日本航空及全日空两家航空公司，从12日起针对乘客所在地对“台湾”的注记有所不同：如果所在地是中国大陆或香港，就会显示“中国台湾”；但在日语和繁体中文网页上则显示跟过去一样的“台湾”。两家业者称，这是为了让使用不同网页的乘客易于了解与接受。18日，台“外交部”发言人李宪章称高度关切此案，已指示驻日本代表处向两家航空公司表达严正抗议及坚定立场，“要求更正不当称谓”。英国《金融时报》18日还刊登对“国安会秘书长”李大维的采访。他称，台湾将鼓励民众拒搭“将台湾列为中国一部分”的航空公司飞机，“我们将告诉人民，那些是屈服于中国的航空公司，要不要搭乘是你们的选择”。李大维还扬言，其他反制措施可能包括对上述航空公司采取法律行动，“可能需要两三年才能获得法官裁决”，不过“这是我们反击的标志，我们将不会只是无所事事地坐着”。

18日傍晚，台“总统府”证实了李大维的采访。“总统府”发言人林鹤明称，各种“施压”及军事威胁“不但不会改变台湾就是一个国家的事实，也不会改变台湾人民对于自由民主的热爱与信念”。伦敦国王学院研究员、驻华盛顿的台湾事务分析家王洛伶称，这是蔡英文当局“第一次积极反制中国的施压”。“总统府”则称，这只是学者个人解读，当局对于此事的立场一直都很清楚明确。

大陆台湾问题学者刘国深18日告诉《环球时报》，民进党的所谓反制动作在意料之中，但作用非常有限。他说，与我们建交的国家，很难不遵守我们提出的合理要求，这些航空公司在中国大陆拥有巨大市场，绝大多数做出调整也是维护市场利益的一种做法。刘国深判断说，台湾当局会在这些问题上保持抗拒姿态，但大势所趋，台湾的国际空间进一步压缩，因此台湾当局最明智的做法就是承认“九二共识”。

责任编辑：桂强