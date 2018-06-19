巴新总理访华前 美媒掀起“中国扩张”新一轮炒作

原标题：巴布亚新几内亚总理访华前，美媒领炒“中国扩张”

[环球网综合报道]巴布亚新几内亚总理奥尼尔将于20日至26日访问中国。他此行将前往北京、上海、浙江以及广东多地。然而，中国与南太平洋国家不断深化的合作却引起一些国家警惕。就在巴布亚新几内亚总理启程访华前，美日等国媒体掀起“中国影响力”的新一轮炒作。

根据外交部网站消息，奥尼尔总理此行是中国和巴新两国一次重要的高层往来。中国国家主席习近平和国务院总理李克强将分别与他会见。两国领导人将对中国-巴新双边关系以及涉及两国共同利益的系列重要问题交换意见。然而，此次友好往来却被西方媒体“指指点点”。

“巴新成为中国扩张全球影响力的最新前沿阵地”，美国彭博社18日发表以此为题的长篇报道称，在该国首都莫尔斯比港，到处都是中国推进的迹象。这一态势足以令美国和澳大利亚感到担忧——南太平洋区域早在二战期间就扮演着重要作用，至今仍然是西方强国保持稳定与开放航路的战略要地。报道援引华盛顿智库哈德森研究所亚洲问题专家埃里克·布朗的话说，中国将国有资本大量注入南太平洋国家带有“明显的战略意图”。澳大利亚国立大学教授休·怀特认为，中国在该区域建立军事设施今后将是“毫无疑问”的事情。

这一报道迅速被其他媒体跟进。《日本时报》转载彭博社的报道，并着重强调中国是在“炫耀借贷肌肉”。该报称，中国如今已经赶超日本，成为巴新的最大债权国，包括巴新在内的多个南太平洋岛国或将面临一场“债务危机”。对此，有中国学者反驳说，中国在南太确实会不断增加“出镜率”，但主要是协助这些国家进行基础设施建设。将经济合作联系到军事意图或“大国野心”的层面，多少有些危言耸听。

中国外交部此前明确表示，南太岛国“不是任何国家的势力范围”。18日，巴新总理办公室尚未对美媒的说法发表任何评论。去年年底，奥尼尔总理告诉媒体，巴新愿做中方“坚定的合作伙伴”。（刘皓然）

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