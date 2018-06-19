四川乐山公交车爆炸案系人为 嫌疑人已被控制

原标题：乐山公交车爆炸案系人为 嫌疑人已被控制 排除暴力恐怖活动

封面新闻讯（记者 丁伟 李昕锋）6月18日18时35分，四川乐山市中心城区一辆2路公交车，在行驶至土桥街与学道街交汇路口时发生爆炸，共造成15人受伤（早前报道：四川乐山中心城区一公交车爆炸无人死亡 爆炸原因正在调查）。

6月19日凌晨，乐山市公安局发布《警情通报》，对事件相关情况作了进一步通报。据通报，经公安机关初步调查，此案件系古某（男，汉族，31岁，乐山市市中区人，有吸毒史和盗窃犯罪前科）所为，古某现已被公安机关控制。该案排除暴力恐怖活动，案件正在进一步侦办之中。

案件发生后，四川省、乐山市各级领导高度重视，公安机关全力投入侦查工作。四川省副省长、省公安厅长叶寒冰赶赴现场看望伤员，组织案件调查和维护稳定等各项工作。乐山市委、市政府主要领导和相关领导有力组织处置。

据通报，目前，除犯罪嫌疑人重伤外，其余14名伤者均为轻微伤，已全部得到有效治疗，伤情稳定。现场交通秩序全部得到恢复，社会治安稳定有序。

责任编辑：吴金明