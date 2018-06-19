原标题：迪拜酋长看上袁隆平这项研究，要在沙漠建绿洲

撰文|董鑫

6月12日，海水稻研究发展中心白泥地实验基地，技术人员单贞正穿着胶皮靴在田里查看秧苗情况。单从外观来看，很难分辨这里的海水稻和普通水稻有什么区别。但按照杂交水稻之父袁隆平的说法，这些海水稻能“化滩涂为良田，让寸草不生的盐碱地稻花飘香”。

不久后，等这些秧苗逐渐进入分蘖期、抽穗期，它们与普通水稻不同的性状就会慢慢显露。

青岛海水稻研发中心副主任张国栋介绍，顺利的话，预计到2019年，中国就会诞生第一批耐盐碱水稻品种，2020年就能大范围种植。

△青岛海水稻研究发展中心 供图/青岛海水稻研发中心

后年就能大范围种植

白泥地实验基地位于山东省青岛市胶州湾畔。“白泥地”这个名字，显示了这里土地盐碱化的程度。

试验基地是用青岛碱业公司的副产品——白泥，填起来的一处地块。青岛碱业公司搬迁前的原址就在附近，年产纯碱约60余万吨。白泥是他们的副产品，主要成分是碳酸钙。这些白泥经排放和堆积后，形成的滩涂盐碱化严重，远远望去白茫茫的，寸草不生，被称为“白泥地”。

山东半岛有数百万亩盐碱地，海水稻研发中心的试验田就在其中。因为海水稻的试验种植，这些被撂荒了几十年的盐碱地很快就能焕发生机。

△研发中心的试验田之一 摄影/董鑫

什么样的水稻能种在盐碱地？这里给出了答案，“海水稻”之所以叫这个名字，是因为能耐盐碱。即，能在盐碱地上生长的水稻。

白泥地实验基地有一间人工气候模拟实验室，培育出的杂交海水稻种子将在这里经历耐盐碱芽期筛选实验。张国栋对政知见（微信ID：bqzhengzhiju）说，目前野生海水稻共有170多种，多数生长在海边，但产量很低。怎样使海水稻从低产转向高产，到能够推广种植，一度是实验的最大难题。

2016年8月，袁隆平团队正式入驻青岛国际院士港，去年在白泥地实验基地进行耐盐碱水稻筛选。试种了300多个耐盐碱水稻材料，进行耐盐度从千分之三到千分之六的梯度筛选，最终筛选出四个材料品种进行测产。去年9月，其中一个材料品种小面积测产最高产量达每亩620.95公斤，较国内外现有海水稻材料产量高出不少。接下来，这种海水稻将在我国五大类型盐碱地上进行大范围试种。顺利的话，“预计明年就会诞生首批耐盐碱水稻品种，后年就能大范围种植了。”张国栋说。

△袁隆平团队 供图/青岛海水稻研发中心

海水稻会有咸味吗？

只是能够大范围种植，进入市场化生产还不够。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）关心的还有一个问题——海水稻好吃吗？千分之六的盐度约等于吃剩菜汤的咸度，在这样的盐度环境中生长的水稻，会是咸味的吗？

在白泥地实验基地里，每天都会有米饭的香味飘出来，这是小顾在和他的团队做稻米品质研究。研究室里有一排电饭煲，不同品牌、不同功能、不同价位，足有十几个。在研究过程中，小顾会将不同的稻米蒸煮出来，邀请其他研究室的同事来“盲测”，让他们给出直观的评价。“海水稻是我们实验的一种，蒸出来后色香味都不错，比较糯，不仅不是咸的，还有点回甘。”小顾说，为了研究去蒸饭也不是一件容易的事，米水的比例、电饭煲功能的选择、蒸煮的时长等都要反复试验对比。

△小顾团队做稻米品质研究用的电饭煲 摄影/董鑫

还有两个月，小顾的研究室就要扩容了。张国栋介绍，研发中心计划在8月开设专门的中国稻米食味与品质研究院，目前还在选址中。将邀请各地包括日本的稻米口味专家参与研究，也会将研究成果量化，制定出适合中国人口味的稻米口味标准。

“过去，中国刚开始研究培育杂交稻的时候，是以填饱肚子为目的，产量是第一位。”张国栋进一步解释说，现在，情况则大不相同，产量和口感同样重要，“好吃”也要列为选育标准。因为不好吃就卖不出去，农民自然也不愿意种植，“不好吃的品种，我们就不会将它选育出来。”

海水稻能改善环境？

曾有人提出疑问，沿海滩涂也是重要的湿地生态系统，种植海水稻是否会影响环境？

张国栋说，滩涂分为几种不同的类型。如果原本就是保护区，当地政府是不会允许它们被改为耕地的。但有些地方如果种植海水稻，反而会帮助改善环境。比如，曾经围海造田的地方，因对生态造成破坏被叫停开发，但造田后又被废弃，也是一种破坏，“我们利用起来，种植水稻，反而是条值得探索的路子。”

△技术人员在实验室中 供图/青岛海水稻研发中心

对改善盐碱地有更大作用的，是一套青岛海水稻研究发展中心独创的“四维改良法”。张国栋介绍，“四维改良法”是由要素物联网系统、土壤定向调节剂、植物生长调节素及抗逆性作物四大要素系统组合而成的技术方法。“土壤定向调节剂可改善土壤盐碱度，植物生长调节素能增加有机质，海水稻是抗逆性作物的一种，它们作用在一起，能让土壤尽快由生土变成活土”。而要素物联网系统，则扮演了地下管网灌排的角色：一种埋在地下半米左右，把植物生长调节素和水源以滴灌方式精准传输到水稻根部；一种埋在地下1.8米左右，如果感知到盐碱水下渗或更深层的盐碱水上升，管道就会开启，将它们收集并排走，降低土壤盐碱度、阻止土壤返碱。“如此循环，只要符合一定条件，盐碱地可以在两到三年内被改造成良田”。

张国栋表示，这样的“四维改良法”在新疆、黑龙江、陕西南泥湾等六个盐碱地海水稻种植基地都已投入使用。“当年王震带领359旅开垦的南泥湾，已经撂荒次生盐碱化了。我们种植海水稻，就是要让它恢复成‘陕北好江南’”。

帮助中东沙漠变绿洲

应用“四维改良法”的还有迪拜。今年1月，青岛海水稻研发中心受迪拜酋长私人投资办公室邀请和委托，选取几十个杂交水稻材料，在当地热带沙漠开展水稻试验种植，对其抗旱性、抗碱性和抗倒伏性等性状进行测试。

迪拜沙漠昼夜温差达30多摄氏度，湿度在20%以下，且沙漠土壤有机质含量低，地下7.5米处就是海水，几乎不能满足水稻的生长条件。研发中心通过“四维改良法”将种植环境进行改造。5月，首批水稻已近成熟，经印度、埃及、阿联酋等国的专家进行产量测评，其中一个水稻材料亩产量超过500公斤，还有两个水稻材料亩产量超过400公斤。

6月下旬，青岛海水稻研发中心将对迪拜的晚熟水稻再次测产，并根据测产结果，从试种水稻中选取优势水稻材料，通过改良并研发适合当地气候环境的杂交水稻品种。今年下半年，还将启动100公顷实验农场，在更大范围内对生产成本和栽培工艺稳定性进行验证，形成在沙漠地区水稻推广技术标准。

张国栋介绍，根据合作时间表，预计在2020年，迪拜的种植面积可以更加扩大，打造出10平方公里的示范标准农场。这样的农场会依样复制40个，作为沙漠里的“人造绿洲”，大幅提升阿联酋粮食自给能力和粮食安全，改善当地生态环境。

“除了中东，还有‘一带一路’沿线国家，特别是东南亚国家的合作，我们也在考虑当中。”张国栋说，在越南、印度、斯里兰卡等国家，海水倒灌造成土地盐碱化的情况都比较严重，他们对于海水稻有很大需求，“中国海水稻正在走向世界”。

责任编辑：张义凌