原标题：“东莞制造”为啥能赢得世界杯青睐？

东莞体育用品制造企业依托数以千计的高新技术企业、创新孵化平台等强大的“创新引擎”，加速向“智造”转变，形成了一批强大的产业集群，越来越多的“东莞制造”活跃在众多国际体育盛会的舞台上——

“2018俄罗斯世界杯”开赛，众多标有“Made in China”的产品闪耀于世界杯赛场内外。其中，有不少都来自于“东莞制造”：畅销100多个国家和地区的“大力神杯”纪念品、世界杯历史上第一款定制版官方智能手机、世界杯定制球衣造型钥匙扣……近日，记者来到东莞，探寻“东莞制造”之所以赢得世界杯青睐的秘密。

更自主——

“大力神杯”由“制造”变“创造”

走进东莞市伟光集团厂内，只见一个个金灿灿的“大力神杯”纪念品整齐排列于操作台上，工人们正实行擦色、上色等工序。每个“大力神杯”的底座上都印着伟光英文标识“Wagon”及英文“FIFA世界杯官方授权”字样。这些象征着足球界最高荣誉的“大力神杯”从这里诞生后，将送往100多个国家和地区的球迷手中，满足人们对足球的无限遐想和热爱。

“世界杯期间，全球除欧洲地区外的市场能买到的‘大力神杯’都产自这里。”伟光集团业务经理简凯平说，伟光与世界杯的缘分是伴随着企业转型升级而逐渐深厚的。

从1994年美国世界杯起，伟光集团就开始为世界杯生产产品。只是那时，在产品上绝不会出现“Wagon”标识，因为作为代工厂，伟光集团是为人作“嫁衣”，为一家获得FIFA（国际足联）授权的贸易商代工生产世界杯产品。

2008年，伟光开始组建自己的精英设计团队，并引入世界最先进的金属制造生产线，大幅提升开发设计、制造工艺和营销能力。如今，伟光每月处理6000件以上来自世界各地的设计稿件，产品最高月产量可达1800万件，为全球众多知名企业提供创意独特的礼品制作和营销方案。

在与国际足联的长期合作和沟通中，从材质选择、设计图稿到工艺流程，伟光提供了越来越专业的建议。2010年，伟光终于正式获得国际足联授权，生产的世界杯相关商品可以在中国和南非2个国家销售。在2014年的世界杯授权中，伟光获得了21个国家和地区的销售权。2018年，销售权范围扩大至100多个国家和地区。

简凯平告诉记者，近几届世界杯“大力神杯”的设计，都融入了伟光自己的创意。以“大力神杯”的底座为例，上一款是圆形，今年就加入了新元素。最终，每一款设计都要通过国际足联的严格审核。

从最初的代工到设计、生产、销售一条龙服务，伟光集团20多年的“世界杯之旅”是众多东莞企业从“制造”向“创造”华丽转身的缩影。正是他们让凝聚着中国制造独特创意的产品走向世界，让世界重新认识了“中国制造”。

更智能——

足球实现自动化生产

东莞是如何保持体育用品制造业主导优势的？在探访了为重要国际比赛提供用球的足球生产企业——硕科塑胶五金制品有限公司后，记者找到了答案。

“一个竞赛型足球价格动辄几百、上千元，显然不利于足球运动的普及。”硕科公司负责人王冲说。他带领记者参观了公司拥有的国内首条自动化足球生产线。“这条原本需要80人的生产线，现在只需10多人，每天可生产1000个足球，彻底改变了足球只能手工制作的传统生产模式，一个足球的成本由此下降了三分之一。未来，中国孩子都能用上便宜又高质量的足球。”王冲说，“一个足球由32块球片组成，从球片切割到足球成形，需经过10多道工序。现在，除了最后一道拼球片环节，其他都由自动化生产线上的4个模块化机器人工作站完成。”

机器人不仅替代了人工，还拥有人所没有的“独门绝技”。王冲介绍，按照国际足联的要求，竞赛型足球必须承受3500次高强度冲击测试。连续3500次冲击后，如何让图案保持清晰？生产线用数码打印技术代替了丝网印刷，并用自主研发的特有涂层来保护足球上的图案，通过自动化设备使涂层牢牢附着在球面上。另一个“独门绝技”是生产线使用了球片打码技术，为每一片球片赋予唯一的编码，相当于给球片一个身份证，便于机器快速识别及处理球片，组装成球。“球片的‘身份证’用处很大。它不仅能实现每一个足球的溯源，比如现在外面的狂风暴雨若对足球的质量产生了影响，将来我们能轻松找出同批次的足球；还能轻松实现柔性化制造，比如给每个足球都分别印上不同的头像，这是传统生产线无法实现的。”王冲说。

王冲透露，这条东莞本土制造自动化生产线的诞生，背后依托的是东莞松山湖高新区国际机器人基地的一家高端工业机器人企业——李群自动化技术有限公司的强大研发实力。目前，硕科正与该公司展开研发合作，希望在年底前打通足球全自动化生产的“最后一公里”，即拼起32个球片的最后环节。

记者了解到，已经有越来越多像硕科这样的体育用品制造企业，依托东莞数以千计的高新技术企业、创新孵化平台等强大的“创新引擎”，加速向“智造”转变，增强了植根于国内的信心。东莞体育用品制造产业已形成了一批强大的产业集群。如东莞塘厦镇形成了完整的高尔夫球用具制造业链条，加工世界知名的高尔夫运动品牌，塘厦不仅成为中国高尔夫用品的制造基地，更成为世界最大的高尔夫球赛事举办地之一。

更“非凡”——

让“中国制造”惊艳世界舞台

世界杯让无数球迷魂牵梦绕，但不小心忘记时间错过比赛怎么办？FIFA历史上第一款主题定制版官方智能手机——“vivo X21

FIFA世界杯非凡版”智能手机解除了看球的后顾之忧。由“2018

FIFA世界杯”官方合作伙伴——东莞知名手机企业维沃（vivo）移动通信有限公司推出的该款手机，不仅有人工智能的赛事跟踪功能，能一键设置比赛闹钟，还能提供直播链接，实时更新比分……

“世界杯期间，它将作为国际足联总部官员、国际足联俄罗斯组委会、国际足联赛会志愿者等工作人员的官方赛会用机，在世界杯舞台上展现‘中国智造’的实力，并将以官方装备的身份收藏于瑞士苏黎世国际足联总部，成为世界上第一款进入国际足联总部的智能手机。”vivo品牌高级经理刘宇轩自豪地告诉记者。

去年5月31日，vivo与国际足联在北京联合宣布，vivo将成为2018年和2022年世界杯全球官方赞助商，在未来6年内，将在产品和用户营销方面展开全方位合作。国际足联秘书长法蒂玛·萨穆拉表示：“如今，在球场内外，足球与技术之间的联系日益密切。与vivo全球智能手机品牌合作，可以说是一个重大契机。”

“vivo为什么要赞助世界杯？因为世界杯本身就是一个非凡的、欢乐的时刻，这与我们的品牌精神是一脉相承的，我们希望让全世界球迷和消费者感受到vivo追求非凡、热爱进取的品牌精神。”刘宇轩说。他坦言，对于在全球20多个国家拥有2亿用户的vivo来说，此次发售的20万台世界杯定制版手机预计在赛前就能销售一空。通过此次合作，更能够扩大vivo的品牌影响力。目前，vivo产品的回购率已上升到42%，在全球行业内都是比较高的。

在东莞，越来越多企业像vivo一样，让“东莞制造”的身影活跃在众多国际体育盛会的舞台上。仅以奥运会为例，在2008年北京奥运会上，东莞琪胜鞋业作为中国体育代表团专用礼仪鞋指定生产商为中国健儿生产了开幕式上的专用皮鞋；而东莞易事特公司为鸟巢、水立方等重要场所提供了36套“EPS应急电源”；2012年伦敦奥运会，东莞鑫达玩具获授权生产了250万件奥运特许商品；在2016年里约奥运会上，东莞铭丰包装凭借先进的绿色环保技术，连续第三次成为奥运纪念币的包装供应商……

“东莞是制造名城，也是闻名世界的‘体育之城’。目前，东莞有15万多家工业企业，形成了涉及30多个行业和6万多种产品的较为完整的制造业体系。在体育方面，东莞成功举办了男篮世界杯、高尔夫世界杯、羽毛球苏迪曼杯等多项国际赛事。2014年以来，我们将‘活力东莞’作为城市升级方向，希望追求非凡、追求卓越的体育精神能够融入东莞制造业的血脉，将‘制造之城’‘体育之城’的名片擦得更亮。”东莞市有关部门负责人说。

责任编辑：吴金明