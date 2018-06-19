美参院通过国防授权法草案 建议美军参加台军演

原标题：美参院通过国防授权法草案 竟建议美军参加台军演

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海外网6月19日电 美国参议院18日通过2019年国防授权法草案。根据日前参议院军事委员会公布版本，美国国会建议美军应适度参加台湾军演。

据“中央社”报道，经过连日辩论，美国联邦参议院18日傍晚表决2019年财政年度国防授权法草案（HR 5515），草案以85票赞同、10票反对通过。

报道指出，参议院通过的最后版本内容预计下周才会全文对外公开。但与台湾相关部分，并未有修正。根据参院军委会6日公布的版本，草案在第1243条谈及台湾。条文明确，参议院认为美国应当加强与台湾的防务与安全合作，支持台湾发展有能力、预备的与现代化防卫力量，以维持自我防卫能力。

条文指出，基于所谓“与台湾关系法”，美国应该大力支持台湾通过海外军售、直接商业销售与工业合作获得防御性武器，特别是不对称战争与海下战争能力。美方也应通过确保及时审查与响应台湾的防卫物品与防卫服务要求，提高对台军售的可预测性。

第1243条也要求美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策，包括适当参与台湾军演，像是年度“汉光演习”，台湾也应适当参与美国军演，并基于“台湾旅行法”，促进美台高阶与一般官员往来。

此外，条文也认为，美国与台湾应当扩大人道主义救援与救灾合作，美国国防部长也应考虑支持美国医疗船前往台湾访问，作为年度“太平洋伙伴”（Pacific Parnership）任务的一部分，以改善救灾计划与准备工作，并加强双方合作。

据悉，美国参议院将与众议院协商出一致版本，并经两院各自表决通过后，送白宫由美国总统特朗普签署后生效。

国台办发言人安峰山此前在回答记者相关提问时表示，台湾问题事关中国国家主权和领土完整，因此我们坚决反对我建交国与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。（海外网 姚凯红）

责任编辑：桂强