美参院：不得邀中参加军演 除非中方停止南海造岛

原标题：美参院通过“2019国防授权法草案” 鼓吹美军参加台军演

[环球网综合报道]美国参议院19日通过“2019年国防授权法草案”。台湾“中央社”19日报道称，根据日前美国参议院军事委员会公布的版本，“美国国会建议美军应适度参加台湾军演”。

报道称，美国联邦参议院经过连日辩论，于当地时间18日晚表决“2019年财政年度国防授权法草案”（HR 5515），最终以85票赞同、10票反对通过该草案。

综合此前媒体报道，美国参议院根据参院军委会本月6日曾公布一版版本，该草案在第1243条中谈及台湾。条文称，“美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策，包括适当参与台湾军演，像是年度‘汉光演习’，台湾也应适当参与美国军演，并基于‘台湾旅行法’，促进美台高阶与一般官员往来”。

此次参议院通过的最后版本内容预计下周才会全文对外公开。但与台湾相关部分，并未有修正。

报道还称，在与中国大陆有关的部分中，参院版草案要求，美国国防部长不得邀请中国人民解放军参加美国环太平洋军演（RIMPAC），除非美国国防部长能向美国国会军委会证实大陆已停止在南海的建礁造岛活动。

据悉，参议院将与众议院协商出一致版本，并经两院各自表决通过后，再送白宫由美国总统特朗普签署后生效。

而针对美国方面屡次插手台湾问题，并鼓吹与台加强军事联系的问题，中国国防部发言人吴谦曾回应表示，敦促美方停止对台军事联系，以免损害中美关系与台海和平稳定。国台办发言人安峰山此前也曾在回答记者相关提问时表示，台湾问题事关中国国家主权和领土完整，因此我们坚决反对我建交国与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。

责任编辑：桂强