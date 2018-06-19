中国籍劳工在韩坠入10米深沟致重伤 系施工时坠桥

原标题：五旬中国籍劳工在韩国坠入10米深沟 跌成重伤
海外网6月19日电 当地时间18日下午4点16分，韩国济州特别自治道西归浦市南元邑新礼里某桥梁施工现场突发事故，一名52岁的中国籍劳工坠入10米深沟，致其腿部骨折，头部重伤。
据“济州之声”网站18日报道，事发后，当地消防部门出动，将伤者从深沟中拉出并送院治疗。
当地警方和消防部门初步判定认为，当事人系施工过程中坠桥。目前具体事故原因仍在调查之中。（海外网/刘强）
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