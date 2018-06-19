督查组在省环保厅附近发现黑臭水体 贵阳：马上改

原标题：督查组据举报在贵州环保厅附近发现黑臭水体，贵阳市：马上改

厕所直排、污水口溢流、湖面垃圾堆积、长期黑臭……这是黑臭水体整治环境保护专项行动督查组在贵州省贵阳市核实群众举报时发现的问题。

据了解，本次督查前，贵阳市并没有上报黑臭水体。

督查组现场核实部分群众举报问题

在贵州省环保厅不远处，有一条水流湍急的排水沟——贵棉大沟。这是城市黑臭水体督查专项行动驻贵州组接到群众举报后在现场核查发现的。“看，厕所直排。”督查组成员孙建军指着在河道一边的排口说。

在举报信息中，群众反映，“贵棉大沟臭气熏天”，“严重影响周边居民的身体健康和生活环境，已经多次向市领导和相关部门反映，但将近10年了问题都没有得到解决”。

据了解，2017年中央环保督察组进驻贵州省时就要求有关部门对贵棉大沟进行整改。在贵棉大沟上游，记者看到沟面已经加上彩钢板。附近的居民告诉记者，沟面的彩钢板是前一晚加盖的。

在贵阳市白云区的七彩湖，有群众举报七彩湖“距环保督察一年，整改未完成”。与贵棉大沟一样，七彩湖的黑臭问题也是2017年中央环保督察组给贵州省的转办件，根据《贵阳市水务局关于黑臭水体专项督查（公众举报）信息交办单的回复》，白云区在2017年中央环保督察期间制定了七彩湖整治方案。根据方案，2017年5月~7月，完成七彩湖沿湖生活垃圾、湖面浮萍及相关杂物清理，截污沟渠破损口修复，截污沟清淤疏通，关闭七彩湖周边手续不完善、 设施不健全的洗车场，并督促周边商户将散排污水接入环湖截污沟；2017年7月~2018年5月，将七彩湖水环境综合治理工程纳入麦架河流域综合整治项目；2018年5月完成湖面浮萍、杂物的再次清理。

经过现场核实，督查组没有发现施工人员现场施工，仅有几名保洁人员现场打捞湖内污泥及垃圾。督查组还发现沿湖排污口截污不彻底，有污水直排湖内；湖岸环境较差，有垃圾堆放，打捞上来的垃圾及污泥堆放在湖岸；现场湖水散发气味难闻。

湖水发臭是附近居民一致的感觉，他们反映在家都不敢开窗通风。一位居民甚至说：“我感觉这湖面上加个盖接上管就可以产生沼气了。我们打电话都没人管。”对于黑臭水体整治环境保护专项行动的举报电话，附近居民同样表示不清楚。

贵阳市回应称存在问题马上整改

根据《2018年黑臭水体整治环境保护专项行动方案》的要求，公众举报问题是督查组重要检查内容之一，公众可以通过“全国黑臭水体整治监管平台”网站、“城市水环境公众参与”微信公众号，以及各省市公布的举报电话进行举报和监督了解整治进程。生态环境部水环境管理司相关负责人在接受媒体采访时曾说：“公众参与将是全过程的，公众的满意度是这次专项行动的首要标准。”

经过现场核实后，督查组将群众举报件转交给贵阳市，并召开了反馈会。

根据贵阳市人民政府办公厅下发的《南明河19条大沟治理工作方案的通知》，贵棉大沟2018年12月31日前，由南明区政府负责，在沟口建设2.5万立方米/日溢流污染控制设施，对排出口进行限流控制，保证大沟雨季污水不直接溢流入河；对大沟整体进行清淤，清淤长度为2.8千米，减轻内源污染。

据介绍，贵阳市有19条类似贵棉大沟的截污沟，有些沟面并未加盖，目前正在改造。根据贵阳市水务局的监测，沟内的水质为劣Ⅴ类。

针对上述问题，贵阳市表示对黑臭水体的认识有所不足，副市长刘玉海说：“过去我们一直认为只有天然的河湖才能形成黑臭水体。”而根据住建部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》，黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色或散发令人不适气味的水体的统称。

刘玉海表示，对于老百姓和督查组反映的问题将马上进行整治。在今后的工作中，贵阳市首先会提高政治站位，始终把老百姓的利益放在首位，各部门和区县要把这项工作作为重点；其次，将对南明河进行整体整治，由于过去的城市建设不够合理，将采取拆迁、源头处理和集中处理等方式整治。此外，贵阳市将对建成区开展拉网式排查，并对黑臭水体进行逐一整治。

截至目前，贵棉大沟已经全部加盖盖板，七彩湖也已开始处理湖边堆积的垃圾。

来源：中国环境报

责任编辑：张义凌