澳门将关闭亚洲唯一赛狗场 600只赛犬去留引关注

原标题：澳门将关闭亚洲唯一赛狗场

[环球时报记者 向蕾]澳门赛狗将吹熄灯号，600多只赛犬何去何从引发关注。

据台湾“中央社”18日报道，澳门赛狗已有80多年的历史，经营公司逸园赛狗会已宣布将结束营业，7月21日前搬离现有场地。公司同时在官网公布，正为600多只曾参与竞赛的犬只寻找领养主人。据了解，逸园赛狗会的赛狗场是亚洲唯一合法赛狗场，由“澳门赌王”何鸿燊妻子梁安琪负责经营。上世纪30年代，赛狗活动首次来到澳门，但几年后就失败了，因为费用不便宜。1961年，印度尼西亚华侨郑君豹向澳葡政府申请恢复赛狗。根据赛场的历史记载，“每个周末，从香港到澳门的渡轮上都挤满了渴望观看盛会的赛狗爱好者”。

不过，这也引发动物权利保护者的关注。澳门大学博彩和旅游研究教授蓝志雄称，人们对动物权益的认识日益提高有助于解释赛场收入的下降。去年，澳门政府要求逸园赛狗会把该赛场从市中心迁出，为城市重建提供空间。另据香港电台报道，澳门爱护动物协会担心狗被送到“动物保护法不完善的地方”，甚至到非法赛狗场继续受劳役，计划致函澳门行政长官，要求特区政府介入，拯救全部退役赛犬。

责任编辑：桂强