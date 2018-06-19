黑龙江4市政府被约谈：大气污染防治推进不力

原标题：黑龙江约谈佳木斯鸡西绥化双鸭山四市：大气污染防治推进不力

黑龙江省佳木斯、鸡西、绥化、双鸭山4市近日因大气污染防治推进不力、主要污染物浓度不降反升等问题被省环保厅公开约谈，要求4市政府要落实环境保护主体责任，推动环境问题加快解决，遏制环境质量恶化的态势。

约谈指出，2015年~2017年PM2.5年均浓度监测结果，以2015年为基准年，佳木斯市和鸡西市2017年PM2.5年均浓度比基准年不降反升。《大气污染防治行动计划》实施以来，鸡西市、绥化市未完成PM10浓度下降5%的目标任务。

此外，根据黑龙江省中央环境保护督察整改办《关于对中央环境保护督察反馈意见21项正在整改问题进行挂牌督办的通知》规定，双鸭山市挂牌督办整改方案拟定2018年4月底前完成虹焱热电锅炉改造，但至今未完成整改。

约谈会上，黑龙江省环保厅厅长杨志伟还就中央环保督察反馈意见整改问题提出了要求，要求相关政府部门坚持标本兼治，举一反三，对已经完成整改的问题，巩固良好的工作态势。对申请验收销号未通过的问题，要全面核查，抢抓有效工作时间，切实将问题整改到位。对正在整改挂牌督办问题，实施过程控制，落实市级领导包案，推进问题的解决取得阶段性进展。

来源：中国环境报

责任编辑：张义凌