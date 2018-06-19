人大常委会审议修法 涉电子商务个税等多部法律

原标题：4天14项议程涉及多部法律草案，常委会会议内容抢先看

十三届全国人大常委会第三次会议于6月19日至22日在北京人民大会堂举行，会期4天。此次常委会会议共安排14项议程，涉及多部法律草案。此次会议都有哪些重要内容？一起来看看吧。

一、审议《中华人民共和国电子商务法（草案）》

二、审议《中华人民共和国人民法院组织法（修订草案）》

三、审议《中华人民共和国人民检察院组织法（修订草案）》

四、审议全国人民代表大会常务委员会委员长会议关于提请审议《全国人民代表大会常务委员会关于全国人民代表大会宪法和法律委员会职责问题的决定（草案）》的议案

五、审议国务院关于提请审议《中国人民共和国个人所得税法修正案（草案）》的议案

六、审议中央军事委员会关于提请审议《关于中国海警局履行海上维权执法职权的决定（草案）》的议案

七、审议国务院关于2017年中央决算的报告

审查和批准2017年中央决算

八、审议国务院关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

九、审议国务院关于坚持创新驱动发展深入推进国家科技重大专项工作情况的报告

十、审议国务院关于研究处理固体废物污染环境防治法执法检查报告及审议意见情况的报告

十一、审议全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国统计法》实施情况的报告

十二、审议栗战书委员长访问埃塞俄比亚、莫桑比克、纳米比亚的书面报告

十三、审议第十三届全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告

十四、审议任免案

责任编辑：桂强