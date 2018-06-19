英国政府：7月起中国学生申请签证流程将简化

原标题：中国学生申请英国签证流程将简化

英国政府近日（15日）宣布，将使中国学生前往英国学府学习变得更加简单。 下个月初，英国移民政策即将进行一些变更，英国签证及移民局将简化中国学生申请第四层级学生签证所需提交的材料。这意味着中国学生在申请签证时将不需要提交资金证明材料以及英语语言能力资格认证或证明。学生们在中国以外申请签证，同样可以适用于新政策。英国驻华大使吴百纳表示，“对即将开始秋季课程以及考虑未来几年接受英国教育的年轻人来说，这次简化中国学生的英国签证申请流程是一个特别好的消息。国际学生对英国做出了显著的贡献。英国高质量的教育每年都在持续吸引来自中国的最聪颖、最优秀的人才。作为大使，我对此感到非常自豪。”

所有中国学生将仍然需要满足第四层级学生签证的所有要求，英国签证及移民局保留以随机抽样的方式要求学生提交上述材料的权利。 在包括美国、香港和马来西亚的其它国家和行政区，这些新的政策已经在实行。 截至今年3月，英国已向中国学生签发了约8.9万份第四层级学习签证，签发量在过去12个月内增长了15%，签发率99%。 （央视记者 艾婉婷）

责任编辑：桂强