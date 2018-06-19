韩媒：中美贸易摩擦让韩国经济陷“五面楚歌”

原标题：韩媒：中美贸易摩擦让韩经济陷“五面楚歌”

“中美贸易摩擦让韩国经济陷入五面楚歌”，韩国《朝鲜日报》18日的报道称，随着美国决定对500亿美元中国商品加征额外关税，中国政府立即发布了同等规模、同等力度的反制措施。世界第一和第二经济大国的贸易摩擦有可能像多米诺骨牌一样波及欧盟和日本等国家，这意味着全球贸易战可能日渐临近。

已经饱受生产、投资、消费、雇用恶化等“四重苦”的韩国经济，最后又面临作为救命稻草的出口受到严重影响。有分析认为，韩国经济高度依赖国际市场，一旦全球贸易战开打，韩国有可能成为最大受害者。

报道称，目前韩国是排名世界第六的出口大国，在外贸结构上对中美两国依存度较高。数据显示，中美分别是韩国第一和第二大贸易伙伴，对华出口占韩国出口总量的25%，对美出口占12%。据韩国产业研究院的推算，如果中美互相对对方500亿美元商品增收关税，那么韩国对华出口将减少1.1亿美元，对美出口将减少0.9亿美元。韩国现代经济研究院的研究报告则认为，如果中美贸易战全面开打，那么韩国对华出口额最多可能减少282.6亿美元，约占韩国每年对华出口额的20%。

目前韩国经济的潜在动力已经处于谷底附近。韩国开发研究院最新的报告显示，韩国今年5月份的失业率为4%，创下2000年以来新高，预计今年下半年消费、投资、生产等经济指标将全部停滞甚至恶化。

韩国贸易协会认为，一旦中美贸易战开打，韩国零部件等中间产品将受损严重，去年韩对华出口1421亿美元中，中间产品占比重高达78.9%。特别是韩国半导体产业将成为“鲸鱼争斗中的虾米”，美国准备对中国二次增税的产品清单中，就包括三星电子、SK海力士等在中国生产的存储半导体。韩国梨花女子大学教授崔远目表示，不能小看中美贸易战的影响，韩国有必要通过WTO等多边机制积极应对不公正的关税壁垒。

责任编辑：柳龙龙