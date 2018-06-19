原标题：菲总统：若和中国开战会“玩完” 合作才会有好事

菲律宾总统杜特尔特（马尼拉公报）

海外网6月19日电 菲律宾总统杜特尔特在一场演讲中强调，中国不是好欺负的“软柿子”，自己不会去跟中国打一场赢不了的战争，若开战，所有人都会“玩完”，而与中国合作，则会有好事发生。

据菲律宾星报报道，菲律宾国内反对派此前批评杜特尔特“对中国过于软弱”，而杜特尔特18日在帕赛市发表演讲时回应称，自己不会去跟中国打一场赢不了的战争，这只是让菲律宾的士兵和警察白白送死。杜特尔特质问反对派“你们想要我怎么做？非要我对中国采取什么挑衅态度吗？”

杜特尔特向媒体表示，在南海问题上，中国的立场非常坚决，“但如果和中国谈话，他们会听”，他还重申，自己不会与中国交战，中国可不是个好欺负的“软柿子”，不能威吓中国，即便换成是美国，也会有一丝恐惧。

菲总统宣称，“如果跟中国宣战，只会有一个结果，所有核弹都爆炸了，所有人也都玩完了”。对他而言，与中国合作才是对菲律宾有益的行为，“我敢肯定，与中国合作会有好事发生”，菲媒认为这是在暗示中菲两国就共同开发南海资源展开紧密合作一事。

此前，个别菲律宾媒体炒作南海问题，攻击杜特尔特的态度“软弱”，对此，菲律宾外长卡耶塔诺表示，外界频繁指责中国在南海“军事化”是不公平的，“如果有不止一个国家在军事化，不止是岛屿，如果有大批海军在该海域游弋，这算军事化吗？所以，我们甚至对‘军事化’都没有定义”。CNN称，菲外长此番话的背景是，美国海军刚刚在南海又进行了“航行自由”行动。

中国外交部发言人耿爽4月11日也就中菲关系强调，中方一贯致力于同直接有关当事国通过谈判磋商和平解决南海有关争议，争议最终解决前，中方愿同有关当事国开展各领域的务实合作，包括“搁置争议，共同开发”共同开发不影响双方对有关问题各自法律立场。

当前，在中菲共同努力下，两国关系健康稳定发展，各领域务实合作顺利推进。两国领导人昨天（4月10日）再次成功会晤，为两国继续妥善处理南海有关问题、推进海上合作作出战略指引。中方愿与菲方共同努力，落实好两国领导人重要共识精神，共同推动和深化在南海的海上务实合作，争取早日实现联合勘探和共同开发，造福两国和两国人民。（海外网 杨佳）

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