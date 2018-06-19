媒体：美方变本加厉难撼中国经济稳定发展大势

原标题：经济日报：美方变本加厉难撼中国经济稳定发展大势

6月19日，美方在推出500亿美元征税清单后，又变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。 美方屡屡采取极限施压和讹诈的做法，背离中美双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。对此，中方捍卫正当利益的立场和决心没有变化，不得不自卫反击，采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。中方的坦然面对再一次表明，中方将按既定节奏，坚持推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。可以预期，中国经济整体将保持稳定健康发展的态势。

美方挑起中美贸易争端至今，行为反复无常，态度出尔反尔，毫无作为世界第一大经济体应有的尊严和体面。贸易战中无赢家，中方正是清醒地认识到了这一点，因此自美方挑起争端以来，中方在坚守底线不动摇的情况下，也在数轮磋商中尽最大可能寻求中美两国和人民的利益共同点，这体现了中国作为一个负责任大国应有的态度。

然而，中方的努力并没有得到美方善意的回应。美方屡次反复并不断升级事态的行动表明，美中贸易逆差恐怕只是美方挑起争端的借口，这本质上透露出美国国内一部分人对中国发展不可言说的焦虑，以及试图打乱中国发展节奏的阴暗心态。更深层次看，美国这种焦虑是建立在“国强必霸”的陈旧思维基础之上的，“只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。”

面对强权的胁迫，用退让来解决没有出路。中国有底气按照“中国节奏”，采取数量型和质量型相结合的综合措施，有力应对贸易战。

美方的变本加厉难撼中国经济稳定发展大势。中国经济的“韧性”已在全球市场的风雨之中反复经受过检验。从基本国情来看，我们有着世界上人口最多的中等收入群体，为中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段奠定了更加坚实的基础。从经济结构来看，消费对经济增长的贡献近年来一直稳定在60%左右，基础性作用越来越强大。从产业角度看，工业近两年的增长是稳中有升，今年前几个月工业增长总体呈现稳中有升态势。服务业总体也保持了平稳较快增长。可以说，中国潜力巨大的国内市场，以及我们坚定不移地推进改革开放的决心，将成为我们在这场贸易战中的最大底气。

此外，我们尤其要看到美国色厉内荏的一面。以美国经济为例，尽管近期美国主要经济指标向好，但当前美国经济的资产价格高、能源价格高、债务水平高等“三高”问题同样十分突出，其货币政策不得已地持续收缩极有可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。这并非危言耸听。美国全国商业经济协会（NABE）日前一项调查显示，半数接受调查的经济学家认为，美国经济将于2019年底2020年初步入衰退，四分之三的经济学家认为，美国目前的贸易政策将对经济产生负面影响。

中国对美方升级贸易战的自卫反击，更是对经济全球化和多边贸易体制的维护。美方近期的作为把多边贸易体制完全抛在脑后，完全不顾当前全球产业链“一荣俱荣、一损俱损”的本质。要知道，美国如果对中国的产品征税，势必增加中间产品零部件出口商的成本，这势必引发全球产业链的连锁反应。即便不从全球产业链考虑，全球经济增长、全球贸易也会因之受到重创，从而引发外部需求的萎缩，对世界经济来自不易的复苏造成重大冲击。

总而言之，我们不愿意打贸易战，但既然有人要把贸易战强加到我们头上，我们必将用针锋相对的自卫反击来回应，直到让一些人切身感受到贸易战的危害为止。那种妄图通过施压或恫吓使中国屈服的想法，当年在上甘岭上没有成功过，今天同样没有成功的可能。

责任编辑：吴金明