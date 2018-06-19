海关警示：法国一批受大肠杆菌污染牡蛎销往中国

关于对法国牡蛎加强进境检疫查验的警示通报：近日，法国通过欧盟食品饲料快速预警系统（RASFF）通报一批出口牡蛎受到大肠杆菌污染，目前虽已采取召回措施，但仍有部分问题牡蛎已经销往中国、丹麦等国。为防止问题牡蛎对消费者健康产生危害，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关法律法规的规定，发布本警示通报。
涉及产品为牡蛎（HS编码 0307119000），涉及国家/地区是法国。
预警措施
一、对进境的法国牡蛎采取批批检疫查验，发现不合格的，立即采取退运或销毁措施，防止流入市场。
二、密切关注法国牡蛎不合格检出情况，做好信息收集工作，发现问题及时报送动植司。
备注
本警示通报在作出调整前长期有效
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