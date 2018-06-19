解放军试点营区建设：推广集装箱式营房 家庭公寓

原标题：解放军启动新时代试点营区建设 推广集装箱式营房、军人家庭公寓等模式

新京报快讯（记者倪伟）据“解放军报记者部”微信公众号消息，中国人民解放军探索新时代军以下部队营区基地化、标准化建设试点近日全面展开，计划通过在全军18个单位试点，努力打造一批军事功能完备、规划部署集中、保障弹性适度、管理规范高效，适应解放军跨越式发展的新型部队营区。

据悉，试点营区建设将积极推广可拆卸移动、灵活组合的装配式和集装箱式营房；推行生活服务区集中统建，驻军相对集中、驻地社会依托条件较好的旅团部队，集中建设家庭公寓，实行跨军兵种、跨建制调配，统筹解决好军官和士官公寓住房保障问题，推动营区建设由住用保障向战备保障转变。

同时，试点营区建设将大力收缩住用保障摊子，尽可能做到一个旅团住用一个主营区或相对集中的片区，有条件的一个营区可保障多个旅团住用，逐步向多军兵种综合基地模式发展，力争做到一个营区适应多型部队、一类营房满足多种需求、一栋库房匹配多代装备，推动营区建设由分散布置向集中部署转变、由单一功能向综合集成转变。

据军委后勤保障部军事设施建设局负责人介绍，试点营区建设将让“铁打的营盘”适应“动起来的部队”，在满足基本功能和实用耐用前提下，建设样式简洁实用，装饰装修简约适用，不搞“花园式”营区、“宾馆式”营房。在工程建设方面，试点营区建设将持续加强与央企国企战略合作，推广工程项目总承包、全过程工程咨询、招标代理等建管模式，加快推进物业服务管理社会化，让“花钱买服务”形成常态。

据悉，18个试点项目覆盖各军兵种、各类型部队，计划今年完成试点项目的建设方案审批并展开建设，力争到2020年基本建成，在各战略方向都建有可复制可推广的样板营区。

责任编辑：余鹏飞