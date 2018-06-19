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这支中国海军重要作战力量迎来64周岁生日

这支中国海军重要作战力量迎来64周岁生日
2018年06月19日 17:29 人民日报
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　　原标题：生日快乐，中国海军首支潜艇部队

　　1954年6月19日

　　中国海军第一支潜艇部队成立

　　今天是他们64周岁生日

　　请对他们说声生日快乐

　　潜艇部队是

　　在水下遂行作战任务的海军兵种，

　　具有良好的隐蔽性，

　　较强的突击能力，

　　能长期在水下作战，

　　是。

　　从1954年诞生

　　到成长壮大的几十年来

　　中国海军潜艇部队

　　走过了一条

　　默默的水下航程

　　也是一条充满拼搏的航程

　　或许你不是

　　潜艇部队中的一员

　　但你一定知道被称为

　　“中国核潜艇之父”

　　的黄旭华院士

　　或许你不了解

　　潜艇部队

　　但你一定记得

　　去年讲述中国潜艇兵的

　　那部海军电视剧《深海利剑》

　　只有潜艇兵

　　才能体会

　　“不要问我在哪里

　　问我也不会告诉你”

　　的真正意义

　　只有潜艇兵

　　才知道

　　有一种成人礼

　　叫豪饮大洋水

　　只有潜艇兵

　　才知道

　　有一种极限

　　叫水下长航

　　64周岁

　　中国海军潜艇部队

　　已构筑了一座水下钢铁长城

　　64周岁

　　中国海军潜艇部队

　　正逐渐走向世界

　　64周岁

　　中国海军潜艇部队

　　早已挺进深蓝

　　……

　　生日快乐

　　来源：当代海军（ID：ddhjzz）

责任编辑：余鹏飞

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