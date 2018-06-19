中国游客土耳其驾全地形车发生事故 致1人死亡

原标题：中国游客土耳其驾全地形车发生翻车事故致1人死亡
央视记者从中国驻土耳其大使馆获悉，当地时间18日19点左右，两名中国游客在土耳其著名旅游景点卡帕多奇亚驾驶全地形车时发生翻车事故，造成两人受伤，其中一名伤者送至医院后救治无效身亡，另一名伤者目前伤情较为严重。
中国大使馆在接到领事保护电话后迅即启动领保应急预案，提供各项协助并全力协调伤员救治工作。
中国大使馆再次提醒游客在土耳其旅游期间注意安全，谨慎选择参与热气球、全地形车、滑翔伞等高风险游玩项目。出行前务必购买保险，选择正规有资质的旅游公司。
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