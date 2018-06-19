原标题：国家外汇管理局：我国跨境资金流动形势基本稳定

国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答记者提问时表示，当前我国跨境资金流动形势保持基本稳定。

5月份，银行结售汇顺差194亿美元，主要是企业、个人在汇率预期平稳环境下，自主调节境内本外币资产的结果；5月份外汇储备余额下降142亿美元，主要受非美元货币相对美元下跌以及资产价格总体上涨的综合影响，国内外汇市场延续平稳运行态势。

责任编辑：霍宇昂