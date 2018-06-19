青岛:“双一流高校”优秀在校生来青可获学费补助

原标题：青岛：“双一流高校”优秀在校生，有意来青可获学费补助

青岛市委市政府印发《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》，将利用5年时间，集聚100万名优秀人才，是青岛有史以来含金量最高、创新突破最大的人才政策。

对引才“红娘”的奖励根据不同标准分别提高到50万元、30万元、10万元。

《意见》提出，青岛将实施“五大工程”——以“百万人才集聚工程”为统领，通过“创新创业激励工程”、“未来之星培养工程”、“全民招才引智工程”、“安居乐业保障工程”。各项政策实施细则将于近期发布。

百万人才集聚工程

重点聚焦青岛新旧动能转换20大重点产业领域，通过顶尖人才集聚、领军人才扩容、高层次人才提升、基础人才培养储备等4个子工程。

利用5年时间，集聚100万名优秀人才，建设分布合理、结构科学、量大质优的金字塔式人才体系。

创新创业激励工程

对经评审认定的顶尖和领军人才领衔的团队项目，在原有1000万元至1亿元综合资助的基础上，新旧动能转换基金可优先给予投资；

对柔性引进的人才，顶尖人才和领军人才，连续3年按照上年度在青纳税的劳动报酬的30%给予奖励，上不封顶。

未来之星培养工程

主要包括高端人才培养工程、青年英才托举工程、“金种子”储备工程等3个子工程。

其中，“金种子”储备工程属于国内首创，每年从“双一流建设大学”的高校中遴选一批有意来青创新创业的优秀在校生，用人主体与其签订“信用合同”，给予学费补助。

全民招才引智工程

对用人主体新引进（全职）、新培养的人才入选“千人计划”“万人计划”专家和泰山系列人才工程人选的，按照每人30万元、20万元和10万元的标准给予一次性奖励；

对引才“红娘”的奖励根据不同标准分别提高到50万元、30万元、10万元。

安居乐业保障工程

以提升人才服务保障的质量和水平为目标，从人才绿卡扩容、绿色通道升级、降低落户门槛、举家引进配套、人才住房扩建等方面，为人才打造全方位的“定制服务”。

在全国创新性提出“举家引进”理念，建立人才及配偶编制“蓄水池”和人才子女优质基础教育学位“蓄水池”，拿出专门编制资源、学位资源解决高层次人才的后顾之忧。

来源：半岛都市报

责任编辑：余鹏飞