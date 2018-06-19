村“两委”成员恐吓强揽工程 强迫对方签千万合同

原标题：村“两委”成员威胁、恐吓强揽工程 济南纪委通报4起涉黑涉恶案

新京报快讯（记者刘洋）村党支部书记强揽工程、村委会主任寻衅滋事……今日济南市纪委通报4起涉黑涉恶典型问题。

第一项涉黑涉恶便是历城区唐冶街道章灵丘一村原党支部书记耿纪泉、原村委会主任赵中军，章灵丘二村原党支部书记刘玉军，章灵丘三村原党支部书记黄志强、原村委会主任张学忠等的强揽工程问题。

根据通报，2016年2月至2017年3月，为承揽章灵丘一村、二村、三村范围内中新国际城、中建锦绣天地、龙湖春江郦城、将山东路市政道路等项目的土石方基础工程，耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠等人经共同预谋，利用担任本村“两委”领导的职务便利，迫使对方签订土石方基础工程施工合同，总金额为1000.325万元。

2018年5月，历城区纪委分别给予耿纪泉、赵中军、刘玉军、黄志强、张学忠等开除党籍处分。

另一起村主任参与的“涉黑涉恶”案为济阳县孙耿街道堤口村村委会主任杨岱臣寻衅滋事问题。据通报，2017年6月1日，杨岱臣等三人在济阳县某KTV消费期间，因语言冲突，将该KTV经理黄某某殴打致其轻伤二级。杨岱臣涉及其他违纪违法问题，2018年5月，济阳县纪委给予其开除党籍处分。

此外，还通报了济南市市中区房地产开发（集团）总公司原工作人员明祁非法拘禁，章丘区文祖街道鹁鸽崖村村民郭杰参与聚众斗殴等问题。

济南市纪委表示，将下大力气惩治党员和公职人员涉黑涉恶腐败问题，深挖彻查隐藏在黑恶势力背后的“保护伞”，对涉黑涉恶问题突出的地区、领域，要严查不担当不作为、失职失责问题，对相关责任人严肃问责，对典型案例一律通报曝光。

责任编辑：余鹏飞