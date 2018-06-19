权力越位 这些“球迷官员”最终都被红牌罚下

原标题：权力越位！这些“球迷官员”被红牌罚下……

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）世界杯激战正酣，各地的纪委监委则纷纷发表文章，就党员干部世界杯期间“看球注意事项”作出提醒。那么，除了熬夜看球犯困导致的“机关效能低下”，某些球迷官员究竟还干过啥出格事儿呢？

记者梳理发现，此前曾有人在世界杯期间百万公款赌球，有人公款看球，有人接受企业安排出国看世界杯……但不管有多痴迷，这些“权利越位”的球迷官员最终都被“红牌罚下”，有的还被移送司法机关，追究刑事责任。

受邀出国看球 被双开并移送司法机关

青岛报业集团原总经理王海涛自1981年以来，先后担任青岛26中教师、团委书记、青岛市委宣传部副部长，青岛日报社党委副书记、总经理等职务。

据中央纪委监察部网站2015年11月26日公布，经青岛市委批准，市纪委对青岛日报社党委原副书记、报业传媒集团原总经理王海涛（副厅级）严重违纪问题进行了立案审查。

经查，王海涛在任青岛日报社党委副书记、报业传媒集团总经理期间，违反规定不如实申报个人有关事项，接受他人礼金，违规用公款进行非公务宴请，接受企业安排的出国旅游，与他人发生不正当性关系等。

记者发现，在纪委的通报中，有一句“接受企业安排的出国旅游”，其实事出有因——王海涛是一个球迷，他曾在2014年世界杯期间受客户之邀，专门到巴西看球。

据央视报道，王海涛担任青岛日报社党委副书记、青岛报业传媒集团总经理时，负责报社的经营管理和广告业务，因此和许多广告客户来往密切。

王海涛回忆说：“我对客户的所求就是希望多投放广告，为青岛报业集团多争取利益，他们和我接触，也是希望媒体在某些方面，在新闻上予以关照。凡是找我的，我就不在媒体上进行曝光了。”

为了感谢王海涛的关照，当地一家地产企业提出，2014年巴西世界杯期间，邀请他去一趟巴西和美国。

“这种接受企业邀请的出国不可能批下来，于是就通过国外的一个公司，以考察项目的名义出具虚假的邀请函。”青岛市纪委纪检监察室工作人员介绍说，当时是世界杯期间，巴西的宾馆费用非常高，有的一个房间一晚需要1000多美元，半决赛门票等的费用也非常高，每人18000元，5个人在此期间共花了60余万元人民币，这些钱全是由企业支付的。

2015年11月26日，因严重违纪，王海涛被开除党籍和公职，并因涉嫌犯罪问题被移送司法机关处理。

百万公款赌球 数罪并罚被判无期

据《北京晚报》报道，北京市城乡建设集团第八建筑工程公司原经理赵凤一在法庭上坦承：2002年6月，他曾贪污百万元和城乡建设集团总经理聂玉和等人出国赌球。2002年韩日世界杯时，中国对巴西的小组赛引起了赵凤一的兴趣。他从财务处借出百万元参与赌球，几天之后，百万公款被挥霍一空。

赵凤一好赌，而且越赌越输，单在澳门赌场，赵凤一就输了100多万。2002年3月到7月，赵凤一先后6次将235万元公款用于个人赌博。赵凤一的财源还来自他的大肆受贿，他被控先后向工程商薛某索要400万元。

据中国法院网报道，2000年至2002年间，被告人赵凤一、苏大为等人因赌博欠下巨额赌债，分别利用担任城乡八公司经理和北京京电房地产开发经营公司总经理的职务便利，将两公司合作开发的北京市朝阳区望京明苑住宅小区中的三套两居室（价值人民币135万元）折抵赌债。

2004年7月9日上午9时许，被告人赵凤一驾驶银灰色奥迪牌轿车，在尚未完工的丹拉高速公路宣化小墁岭至下八里路段，将河北省张家口市宣化县一村民田某（女，殁年40岁）撞伤，并经抢救无效于当日死亡。

最终，北京市第二中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪、交通肇事罪数罪并罚，判处赵凤一无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

公安局长痴迷赌球 数罪并罚被判11年

凌子群原是广东省清远市公安局森林分局局长，2014年2月13日，有市民检举凌子群参与网上赌球，经媒体曝光后，引起社会关注。

据新华社报道，2014年2月17日，经广东省清远市委常委会研究决定，对涉嫌严重违纪违法行为的清远市公安局森林分局局长凌子群予以免职。

同日，清远市纪委会同清远市公安局对市民举报凌子群涉嫌参与网络赌博情况进行了核查，对其涉嫌严重违纪问题予以立案审查。

据举报人郑某称，其与凌子群是多年好友，并成为凌子群赌球的借款担保人。2013年9月，凌子群在皇冠足球网上赌球，前后输了100多万元，其中大部分借自庄家邓某。因无力偿还外债，邓某将郑某与凌子群一起起诉至法庭，郑某的多处物业也被法院查封。

2014年3月22日，当地检察院以涉嫌玩忽职守罪、受贿罪对凌子群立案侦查。 2014年4月11日，经广东省检察院决定，对凌子群执行逮捕。

记者从中国裁判文书网上查询到，广东省韶关市中级人民法院2015年5月11日作出判决：被告人凌子群犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币15万元。

凌子群被判刑之后，他惹来的官司并未终结。因为在2011年他曾向林业局工作人员向某借款20万元，并加盖公安局公章。后来，向某提起诉讼索要该欠款。2016年6月24日，广东省清远市中级人民法院做出判决，由清远市公安局森林分局负责还款。

公款看南美“德比” 三年后被检查组发现

根据北海市纪委的发布：2017年4月，北海市贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作交叉检查组在对市工人文化宫财会账目检查中，一笔2014年10月中旬赴北京观看南美“德比”杯足球比赛的报销费用票据引起了检查组的关注。

“虽说工人文化宫为提高组织职工开展文体活动的水平出去观摩学习无可厚非，但‘德比’杯是我国目前引进的规格最高、水平最好的正式洲际足球比赛，我们市一级有必要去观摩这么高规格的比赛吗？”直觉告诉检查组成员，这很可能违反中央八项规定精神，涉嫌违反廉洁纪律，应该将问题移交市纪委进一步审查。

经查，2014年10月10日至13日，朱定杰、周桂林、周苏鹏、吴坤彪在没有任何业务交流学习邀请函的情况下，私自结伴前往北京观看南美“德比”杯足球比赛。返回北海后，朱定杰授意周苏鹏以市工人文化宫宣教文体科的名义，在本单位报销应由其4人支付的赴京观看南美“德比”杯足球赛的相关费用18781元。

目前，该案件在进一步核查中。

靠赌球营利3万 被开除党籍并撤职

大多数赌球者都是输得一塌糊涂，但也有“运气好”的官员参赌营利。由于积极配合调查，这名官员受到了开除党籍、行政撤职的处分。

据湖南省长沙市纪委2016年4月16日通报，经查，2013年至2015年6月期间，长沙市城市建设投资开发集团有限公司原党委委员、副总经理周宇严重违反中央八项规定精神，身为党员领导干部，在长沙城投河西投资公司食堂等地，多次组织党员领导干部参加公款宴请，并用公款向参加宴请的党员领导干部赠送礼金、消费卡，所用款项分别由长沙城投公司、长沙城投公司河西投资公司支付。另查明，周宇还收受可能影响公正执行公务的礼金、消费卡以及其他礼品共计价值人民币18.9万元以及参与不正当赌球营利3万元等严重违纪行为。

鉴于在组织审查期间，周宇能够配合调查、交代问题，并作出深刻检讨，最终纪委给予其开除党籍、行政撤职处分。

责任编辑：余鹏飞