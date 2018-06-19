国产航母“摇篮”船企组织领导看他的庭审视频

原标题：大船集团观看装备公司秦大秋案庭审视频：对照案情查摆反思

会议现场

为落实法治大船建设实施方案，更好推进法治大船建设，6月19日，大船集团召开“深刻剖析反思装备案件，全面推进法治大船建设”大会。会议观看了装备公司秦大秋案件的庭审视频，对照案情进行查摆反思、总结经验、吸取教训。大船集团领导班成员，总师级、总助级以上领导、各职能部门副处级以上领导、各所属企业党政一把手及主要部门负责人等参加会议。

刘征在讲话中指出，装备公司的贪腐案件触目惊心、影响极其恶劣。这起案件中展现的种种违法乱纪行为，让大船集团无比痛心和沉重，更暴露出集团的各项规章制度及流程在执行中的缺失和无力。要解决这些问题，我们一方面要努力营造法治大船氛围，树立合法合规意识；另一方面我们要全力打造法治大船治理体系，抓好制度体系建设和制度流程再造，大力推进制度立改废，做到制度治党、制度治企、制度司职、制度塑人。

刘征强调，要通过开展法治大船制度建设，在现有规章制度的基础上，注重制度执行过程的流程再造，逐步实现“管理制度化、制度程序化、程序表格化”，并对现有的规章制度进行全面梳理，在充分论证的基础上形成立改废方案，废除过时的规章制度，建立和完善科学有效的制度体系。规章制度一经颁发实施，必须严格执行，坚决避免“重制定、轻执行”、“有令不行、有禁不止”等现象发生，严格杜绝“有选择”、“片面”执行制度、打折变通的情况发生。法治大船建设工作办公室、企划部、制度起草制定部门要及时对制度的有效性和执行情况进行评估、监督，查找制度缺漏，分析执行不力原因，严肃整改，严格责任追究，坚决维护制度权威，保障制度有效执行，进一步树立“知法、懂法、敬法、畏法”的意识，全面提升大船集团法治工作水平。

刘征强调，现代企业管理讲合规管理，合规是企业可持续发展的基石。全面推进法治大船建设，就是要从源头防止不合规行为的发生。大船集团各单位党政主要负责人作为本单位推进法治建设的第一责任人，要充分履行职责，以身作则、以上率下，当好依法治企的首要组织者、推动者和实践者。要把法治建设纳入全局工作统筹谋划，纳入发展规划和年度工作计划，与改革发展重点任务同部署、同推进、同考核、同检查，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办，把各项工作纳入法治化轨道，切实做到“按制度办、按流程走、按标准干”。

刘征强调，今年是大船集团成立120周年，历经两个甲子的轮回变迁，跨越三个世纪的风雨历程，创造了中国造船史上的80多个“第一”，靠的是国家及集团历任领导的智慧、一代又一代大船人的奋斗以及时代磨合下日臻完善的制度管理体系，更是在无数历史的坎坷和错误中不断吸取教训不断总结努力而来。物力维艰，来之不易，因此我们更应该倍加珍惜。

刘征要求，大船集团要坚决贯彻落实中船重工法治船舶的决策部署，提高政治站位，在思想上、行动上与中船重工党组保持高度一致，以高度的政治自觉，把法治大船建设放在应有的战略高度抓紧推进。全面从严治党是法治大船建设的灵魂，要用法治思维和规章制度的力量，把全面从严治党的总体要求贯穿于法治大船建设的全过程。我们要认真研究工作思路、完善工作措施、狠抓贯彻落实，切实把法治大船建设落实到各项工作中。各单位要通过本次学习培训，充分认识法治大船建设的必要性和重要性，根据会议提出的各项风险点进行切实整改，把本单位制度体系建设好，制度流程执行好，依法治企，依规作为，为之于未有，治至于未乱，行稳致远，为新时代大船集团高质量发展贡献一份力量，再创大船集团新辉煌。

会议由集团总法律顾问邓德君主持，历时一天时间。会上，大船集团总经理杨志忠作了“边际贡献和项目经营性现金流”的讲解；纪委书记张振德作了题为“廉洁诚信是遵纪守法的保证”的讲话；总会计师董晓冬作了“企业财务会计报表”的讲解；总法律顾问邓德君作了“装备公司违法案件处理情况”的通报；副总经济师陈树钢作了“从装备公司典型案例汲取的管理教训及整改建议”的发言；法务办主任王微作了“合同管理中存在的问题及要求”的讲解；经济运行部部长助理孟宪龙作了“民船产品目标成本科目”的说明。

来源：微信公号“大船集团”

责任编辑：余鹏飞