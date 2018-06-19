付建华任应急管理部机关临时党委书记

原标题：应急管理部机关临时党委成立，副部长付建华担任临时党委书记

付建华 资料图

据应急管理部网站6月19日消息，15日，应急管理部党组副书记、副部长、机关临时党委书记付建华主持召开部直属机关党组织书记会议。

会议首先宣布了中央和国家机关工委《关于同意成立应急管理部机关临时党委的通知》，并对加强部直属机关党的建设特别是机构改革期间党建工作进行部署安排。应急管理部机关临时党委委员、直属机关党组织书记和地震局、消防局、森林指挥部有关部门负责同志出席会议。

上述报道显示，应急管理部机关临时党委已宣告成立，机关临时党委书记由应急管理部党组副书记、副部长付建华担任。

付建华在会上要求，直属机关各级党组织要切实提高政治站位，充分认识中央和国家机关工委关于组建应急管理部机关临时党委的重要意义，坚决把思想和行动统一到中央关于推进全面从严治党的决策部署和上级要求上来。要牢记使命、不负重托，扎实抓好部直属机关党的各项建设，确保党中央决策部署贯彻落实，努力推进部机构改革和应急管理事业健康有序发展。

什么是“临时党委”？

由中共中央组织部党员教育中心主办的共产党员网在“党务问答”一栏中对这一问题有过解答。

共产党员网给出的解释是，为完成某项临时性任务而成立的临时单位、临时机构、短期学习班（培训班）等，经批准，可以成立党的临时委员会。

临时党委主要负责管理所辖范围内党员，完成上级党组织交给的任务等，同时还可以接收党外群众提交的入党申请书，对申请人进行培养教育，并及时将入党积极分子表现情况及有关材料向有关单位党组织介绍和传递，或向上级党组织反映等。

上述共产党员网还披露，临时党委组建时间一般不超过两年。

责任编辑：余鹏飞