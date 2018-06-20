粤牌跑车在京逃避检查撞伤交警逃逸 警方征集线索

昨日上午，白色奥迪跑车冲卡时，执勤交警被撞倒地（红圈处）。视频截图

原标题：逃避检查撞伤交警粤牌跑车在京逃逸

新京报讯 （记者裴剑飞 刘经宇 实习生卢功靖）昨日上午9时20分许，朝阳交通支队执勤民警在朝阳北路盘查一涉嫌交通违法的奥迪白色小轿车时，该车驾驶员撞倒隔离护栏逆行逃离，导致包括一名民警在内的两人受伤，两车受损。目前警方已发现该肇事车辆，正追查肇事司机。

视频记录交警被撞倒

昨日，一段“北京街头一辆跑车冲卡”的视频引发众多网友关注。根据现场视频显示，一辆白色奥迪跑车司机拒绝下车接受交警检查，在冲撞了道路中间的白色护栏并致执勤交警倒地后，快速驶离。

一位现场目击者告诉记者，事情发生在大悦城路口，“交警在路口查违章，对那个司机说‘停下车，停下车’，但奥迪车还是冲出去了，警察就追着敲窗。一个交警被撞倒在地上，另外一个骑车的路人也被撞到公交车下面，但都没有大碍”。

涉事跑车有多处受损

昨日下午4时34分，北京市交管局通报称，昨日上午9时20分许，交管局朝阳交通支队执勤民警在朝阳北路发现一辆涉嫌交通违法的悬挂粤A牌照奥迪白色小轿车，在依法进行盘查时，该车驾驶员突然驾车加速撞倒隔离护栏后逆行逃离。期间，造成一名民警和一名路过群众受伤，并致一辆公交车及一辆社会车辆受损。警方已在定福庄北街某小区附近发现该肇事车辆，对肇事司机追查工作正在进行中。交管部门通报称，希望了解该肇事司机线索的群众，及时拨打110向公安机关进行举报。

昨日下午3时许，有市民在朝阳区黄杉木店路拍到疑似闯卡逃跑的涉事车辆。视频及照片显示，该辆奥迪R8轿车车身多处受损、玻璃破裂。

责任编辑：张迪