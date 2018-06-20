近600岁八里桥年底禁止通车 拟复原清朝石道(图)

昨日，八里桥旧桥。八里桥旧桥建于1446年，是典型的直拱桥。本版摄影/新京报记者 侯少卿

新京报讯 （记者沙雪良）建于1446年的八里桥，将于今年年底禁止机动车通行。路面柏油将被清除并恢复原貌。桥西152米处，一座通行能力翻番的新拱桥已开工建设，预计今年年底通车“接班”。

八里桥位于地铁八通线八里桥站东北侧，横跨通惠河，全长百余米（含当代增建部分），南连京通辅路，北接通燕高速辅路。

老桥风化严重

作为通惠河上唯一一座大型石拱桥，八里桥在明正统十一年（公元1446年）竣工时，定名为“永通桥”，后因距通县8里，俗称八里桥或八里庄桥。2013年和2014年，它先后被列为全国重点文保单位、作为京杭大运河起点列入世界文化遗产名录。

由于建成年代久远，八里桥石材风化严重，加之每天车来人往，桥梁实际承受荷载已经远远高于近600年前的设计荷载。

昨日记者看到，在八里桥上游152米处，多辆吊车、挖掘机正在施工，一座单拱桥正在建设中。施工方一个月前已经进场施工，到今年年底，一座宽26米的拱桥就将竣工通车。届时，老桥将恢复“古貌”，禁止通行机动车。

根据施工方提供的桥梁施工图设计说明书，目前，桥梁上下部结构都出现严重破坏。根据八里桥检测报告及桥梁结构外观变异状况、缺损项目检测结果，桥梁结构的安全已不能满足日益增长的交通量需求。

新桥的规划设计“不高于古桥”

现场工作人员介绍，新建的这座桥将为双向6车道，其中机动车道4条，各宽3.5米；非机动车道2条，各宽3米，另外还有2条3米宽的人行道。

根据桥型布置立面图，这座桥的路面将是平的，而不是古桥那种拱起的形状。

朝阳区文委文物科相关负责人介绍，新八里桥的建筑风貌和古桥完全不同，相关部门从3个设计方案中选定了卧虹式桥。新桥的规划设计本着“不能高于古桥”的原则，避免影响古桥的历史风貌。

这位负责人介绍，古桥的修缮方案，目前正在筹备之中。八里桥作为国家重点文物，修缮方案将上报国家文物局审批。由于桥面上仍有车辆通行，所以检测存在一定困难。年底前，经过专家论证的方案将上报国家文物局。预计明年下半年起，古桥将开始修缮。

由于古桥西南侧建筑已经变形，这位负责人说，未来，将揭开柏油路面，露出古代的花岗岩石板桥面。同时，桥上高约1.8米的防止喷涂小广告的金属护栏也将撤掉，确保古桥景观不受干扰。完成修缮后，八里桥古桥将不再行驶机动车。

■ 探访

古桥保护升级 桥南仍有字母涂鸦

八里桥与卢沟桥齐名，是北京三大古桥之一，也是昔日通州八景之一“长桥映月”所在地。桥面两侧有32副石栏板，板面上的雕刻粗犷有力。栏板上有望柱33对，每个望柱上雕有石狮，形态各异，栩栩如生。桥东西两端各有一对戗兽，长鬣密麟，昂首挺胸。

八里桥长30米，宽16米，作为三孔桥，其中孔高达8.5米，宽6.7米，两次孔仅高3.5米，相差悬殊。

据朝阳区管庄地区文化服务中心主任苏贵增介绍，这种构造是专为漕运的需要设计的。通惠河运粮船多为帆船，如建造普通形式拱桥势必阻碍漕船航行，将中孔建造得相当高耸，漕船即可直出直入，因此有“八里桥不落桅”之说。由于八里桥坡度极陡，机动车爬坡困难，桥两侧曾垫高处理。

八里桥两侧桥头，各有标注为2.3米的限高杆，以及限重10吨的标识牌。

据朝阳区文委文物科负责人介绍，近年来，对八里桥的保护措施接连出台。限高杆是2007年安装的，当时是为了防止较重的大车通行，保护古桥。

2010年，针对困扰古桥的张贴小广告问题，文物科经请示相关部门，对桥体上的小广告进行了清理、清洗，并加装了护栏，防止张贴行为发生。2017年年中，八里桥上还加装了4个监控探头，对桥上桥下进行24小时监控。

不过，目前在八里桥西南侧引桥侧立面当代增建部分，存在大面积字母涂鸦。

昨日，八里桥新桥施工现场。

■ 相关

八里桥北侧将建运河文化公园

在八里桥北侧，有一块面积32万余平方米的靴形地块，在地图软件上，这里的名称是“八里桥音乐主题公园”，未来，这里将改造提升为以八里桥、古石道为主题的大运河文化景观公园。

清代北京城外修建了三条石道，均用大型石块铺成，总长约37公里，其中一条就是朝阳门至通州石道。朝阳区文委文物科相关负责人介绍，2008年北京奥运会之前，在修建朝阳路快速公交时，曾发现古石道的石条，当时运到了建外CBD文化广场制作了一段古石道景观。根据史料记载和当地老人口述，朝阳区拟在八里桥公园范围内，发掘、恢复一段古石道。

据朝阳区管庄乡社会公共服务中心相关负责人介绍，八里桥公园与通州区交界，是连接城市副中心生态廊道的重要节点。公园于2009年投资2082万元建成，现已列入朝阳区郊野公园管理范畴。目前，公园有绿化面积27万余平方米，水域面积4000余平方米，有树木近15万株，宿根花卉3.7万株，草坪8万余平方米。未来，八里桥公园将发掘八里桥和古石道文化底蕴，打造成大运河文化景观公园。具体来说，将提升绿化品质，增加休闲、运动设施。目前相关方案尚在制定中。

古石道的勘探工作目前正在进行中，朝阳区文委文物科相关负责人介绍，预计古石道在地下一米左右，不过由于朝阳路一直在使用中，所以勘探工作有一定难度，只能隔几次探一次。如果工作顺利，未来将恢复一段古石道，希望复原10米以上。

责任编辑：张迪