人民日报：用主流价值纾解“算法焦虑”

原标题：用主流价值纾解“算法焦虑”（人民观点）

这是一个媒体形态、舆论格局迅速变革的时代。

报纸和网站还在琢磨受众喜欢什么内容，算法推荐却迅速赢得了大量用户；各大新闻客户端还在比拼下载量，微信小程序已经悄然上线；微信微博集聚了大量人气，抖音、快手却抓住短视频的风口起飞……媒体技术的变革，重塑了新闻产品的生产与分发，也重构了新媒体的内容生态。

习近平总书记致信祝贺人民日报创刊70周年强调，要“深化改革创新”“改进宣传报道”“构建全媒体传播格局”。这是对人民日报的要求，也是对主流媒体的要求。面对全媒体时代，我们需要用主流价值纾解“算法焦虑”、用社会责任规范“内容生产”、用优质平台凝聚“众人之智”，以更多更好的正能量、主旋律内容供给，让舆论天空更清朗、舆论生态更健康。

今天起，本版刊发“构建健康活跃的新媒体内容生态”系列评论，与读者一起探讨这个问题。

——编 者

每一种技术架构、每一行代码、每一个界面，都代表着选择，都意味着判断，都承载着价值

短视频只有15秒，随手刷刷，大量现场信息纷纷涌来；读了两篇家具市场分析文章，许多关于装修指南、房屋设计的推送，接踵而至……如今，借助大数据、智能算法等技术，信息传播的效率和精准度大大提升。甚至有人认为，在博取眼球、争夺流量上，当下已经进入了一个“比拼技术的时代”。

有国外研究机构统计，智能手机用户每人每天要看150次手机，除了睡觉，平均每6分钟看一次。这意味着，对用户时间和注意力的竞争会越来越激烈。如何在海量信息中获取更多关注，催生了“流量焦虑”；而智能推荐改变原有分发模式，又带来了“算法焦虑”。流量焦虑之下，各种“哭晕体”“震惊体”频现，偏激观点、浮夸文风令人不适；算法焦虑背后，则是所谓的“推荐阅读”助长了虚假信息、低俗内容的传播，甚至一而再再而三地出现恶搞烈士、侮辱英雄的内容。

一种观点认为，算法没有价值观，不应把问题归责于技术。然而，即便技术本身是中立的，如何使用技术、传播什么内容，同样体现了技术使用者的价值观。可以说，每一种技术架构、每一行代码、每一个界面，都代表着选择，都意味着判断，都承载着价值。比如，用大数据进行用户画像、精准推送，本身就包含这样的价值观念：用户偏好的就是好的，平台的打开率比一切都重要。短视频平台上，“精选”的内容能获得更多关注，然而什么样的视频可以被“精选”，同样隐含着产品开发者的价值选择和利益诉求。可以说，算法也是价值表达，技术也有价值属性。

现实中，一些互联网信息平台确实在内容审核上下了大力气。某信息聚合类APP的员工中，内容审核团队几乎占去了一半。但“偏轨”问题一再发生，根本原因还是在于对技术的过度依赖。内容的生产靠“众包”、内容的分发靠算法，这些具有媒体属性的平台，既缺少“总编辑”，也缺少“把关人”，技术取代内容成了主角。生产和分发一旦“去编辑化”，审核团队人再多，也无法应付海量内容。而如果媒体平台变成了纯粹的流量平台，既难言质量，也难保导向。

技术承载着价值，决定了它可以也应该成为主流价值的载体。比如，在决定给用户推送哪些内容时，不但要考虑用户的个人兴趣和习惯，帮助他们“各取所需”；更需要对内容产品的质量做出全面评价，善于辨别真伪、敢于判断对错。技术不是号称中立、逃避责任的借口，而应该成为启发思考、启迪智慧、传播主流价值观的流量入口。

重视技术带来的问题，并不是要拒绝技术，而是更需要保持技术敏感，学会“驯服”算法、驾驭技术。算法的优势在于充分了解读者、不断回应诉求。这也启示主流媒体，不能再“埋着头”创作、“仰着头”传播，而必须发挥技术的“赋能”作用，让主流价值搭上新技术的快车。人民日报创刊70周年之际，移动新媒体聚合平台“人民号”上线，一时应者云集，主流媒体、党政机关、优质自媒体等纷纷申请入驻，正是因为“在主流价值驾驭之下的”算法，让人既看到了技术，更看到了媒体的责任和价值。

另一方面，面对算法焦虑、流量焦虑，主流媒体也需要保持内容定力。那些有温度、有深度、有态度的内容，往往自带流量，在收获关注的同时收获认同。技术在内容生产和传播中造成的一些问题，可以通过增强主流价值的供给来纾解。“我的军装照”H5浏览量突破11亿次，超过1.55亿用户参与互动；世界博物馆日的短视频3天播放1.18亿次，相当于大英博物馆2016年全年参观总人次的184倍。当以主流价值为底色的内容产品，插上算法分发的翅膀，将获得更强大的传播力，让正能量、主旋律的声音更响、传得更远。

心理学上有个“嗑瓜子效应”。说的是人们嗑瓜子时，之所以一颗接一颗停不下来，就在于瓜子仁容易吃到，正向激励来得快，人们乐于行动。今天，技术让我们比以往任何一个时代，都更容易尝到信息的“瓜子仁”。但真正优质的内容，往往需要艰辛的探索、细致的打磨。我们需要这样的耐心，也需要有价值关怀的技术，共同营造健康、活跃的新媒体内容生态。

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责任编辑：张迪