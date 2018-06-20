原标题：（体育）谢震业9秒97刷新百米全国纪录

新华社巴黎6月19日电 法国田径协会官网消息，中国短跑名将谢震业19日在法国蒙特勒伊举行的田径精英赛男子100米比赛中跑出9秒97，从而将9秒99的原全国纪录提高了百分之二秒。

蒙特勒伊精英赛是法国田径协会主办的田径系列赛中的一站。谢震业当天在顺风0.9米/秒的情况下跑出9秒97，获得本站赛事男子100米冠军。

南非选手辛班以10秒04获得亚军，排名第三的是跑出10秒10的巴西选手德奥利韦拉。主场作战的名将勒迈特位列第六，成绩为10秒17。

谢震业此前的个人最好成绩是去年全运会上跑出的10秒04的夺冠成绩。该项目原全国纪录是名将苏炳添在2015年钻石联赛尤金站创造的9秒99。2015年的北京田径世锦赛上，苏炳添再次追平这一成绩。目前中国男子短跑选手已有两人突破10秒大关。

谢震业打破全国纪录也引起法国媒体关注，《队报》就以“谢震业创造中国新的100米纪录”为题，对谢震业在蒙特勒伊精英赛上的表现进行了报道。

另外值得一提的是，苏炳添曾在今年钻石联赛尤金站上跑出9秒90，但他比赛时现场风速为顺风2.4米/秒，成绩因超风速而未被正式统计。（完）

责任编辑：张玉