原标题：金正恩这个时候再访北京，有特别的寓意吗？

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩19日至20日访问中国，这是他最近三个月来的第三次访华，备受世人瞩目。

中方在金正恩访问期间就发布了他来访以及习近平主席与他会见的消息，而不将这些消息在他离开后再正式宣布。这一变化已被广泛注意到，且被认为是朝鲜领导人外事活动更加开放的一个标志。

金正恩访华的时间是在朝美峰会在新加坡举行整整一周后，另外眼下中美贸易战正酣，这两点都被美韩及西方媒体大量提及。

中朝领导人会晤，半岛问题会是主要议题之一，如果双方绕开它，反而很不正常。我们觉得美韩等方面应当以积极的心态看待习金会再次举行。从3月金正恩首次访华以来，半岛局势是否呈现出越走越稳的态势了呢？回答是肯定的。北京一直在为促成半岛无核化和持久和平做出建设性努力，只要思维是积极、阳光的，应该就会这样看。

金正恩委员长“在中美贸易战的硝烟中”再访北京，这有特别的寓意吗？使劲朝那个方向想的人，或者自己很喜欢把什么都当成“牌”来打，或者自己支持的阵营及力量本身很心虚，对他们很希望看到的动向缺少把握，草木皆兵。

金正恩委员长三个月内三次访华，这显示中朝关系恢复、发展得很好，这是一个客观事实。我们觉得其他方面应当对此予以支持，而不应有过于复杂的感受，而且他们如果想太多，也没用。

中朝作为两个主权国家，有发展友好关系的权利。尤其是事实早已证明，自上世纪90年代爆发朝核危机以来，良好的中朝关系一直是维护地区和平与稳定、推动无核化的正资产，从来没有过中国利用中朝关系破坏半岛稳定的记录，某些人有过的小肚鸡肠的揣度都很快烟消云散了。

有中国学者认为，今后如果中朝走得更近，就大概不会仅仅停留在友好关系层面，而会成为某种新型战略伙伴。这种战略伙伴关系同样会在地区扮演建设性作用。现在朝鲜很希望实现和平发展，缓和同所有国家的关系，为自己构建全新的国际环境，这使得未来中朝合作的空间非常广阔。

每一个国家要发展起来，都免不了要实行对外开放。而中国会是朝鲜走向开放时代的值得信赖的战略大后方，是朝鲜政治安全特殊与可靠的依托。中朝平等关系与上述战略互重可谓浑然一体，这是与地区内其他双边关系不一样的。

中国是有原则、守信用的大国，无论对国际社会，还是对邻国，我们都注重规则和信义。中国从不搞针对第三方的拉帮结派，也不追求自己的势力范围，跟中国交好的国家都在政治上完全独立，没有一个国家被当成中国的地缘政治工具，世人对此有目共睹。

总之，中朝关系发展强劲，前途光明。中朝关系的未来也与东北亚的未来相向而行，至少中朝两国不希望这两个未来是彼此排斥的。中朝关系已经走出了冷战残存格局的无形限制，拥有了在这个时代的开放性和对外协作性。希望外部世界对中朝关系给予更多友好的呼应。

责任编辑：张玉