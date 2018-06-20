差十几天就要退休的厅官东窗事发

原标题：差十几天就要退休的厅官，东窗事发

来源：“长安街知事”微信公众号

如果没有东窗事发，再过十几天，广东省河源市政协副主席梁国华应该会从这一岗位上退下来。不过现在已经不可能了。

广东省纪委监委昨天下午发布消息：河源市政协党组副书记、副主席梁国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

河源，京九铁路进入广东省的第一个城市，粤东北重要的交通枢纽。1992年就被国务院批准列入沿海经济开放区，成为既可享受山区优惠政策，又可享受沿海开放区优惠政策的地区。

1958年7月出生的梁国华，仕途有一大段时间就和河源市财政局相关。

公开简历显示，梁国华2003年进入河源市财政局，在该部门工作十年，其中任局长一职的时间就有近8年。2013年，55岁的他当选河源市政协副主席，晋升副厅级。去年1月又任市政协党组副书记。

梁国华的落马并不“突然”。今年5月，河源市委召开会议，与出席共青团广东省第十四次代表大会的代表座谈，这是梁国华最后一次出席公开活动。此后，河源市政协的相关活动、会议上，已经没有了梁国华的身影。

事实上，在梁国华之前，河源市近年已有多名干部被查，包括原副市长谢春森、市人大常委会原副主任李扬达、市交通局原局长韦钦强等。

去年6月，广东省安全生产监督管理局原党组书记彭建文被查。值得一提的是，彭建文曾任河源市市长多年，2017年5月刚从河源市调往广东省工作，仅仅一个月就宣告落马。

众所周知，除部分专家教授外，厅级官员退休年龄一般为60岁。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，类似梁国华这种在即将退休时轰然倒台的案例并不鲜见——有的还差半年，有的甚至只差3天就能含饴弄孙，结果还是没能逃脱党纪国法的制裁。

临近60岁，也成为了落马官员出事比较集中的时间点之一，甚至出现了“59岁现象”，上文提到的河源原副市长谢春森就是一例。

此外，今年以来落马的官员中，中国环境科学研究院原院长孟伟、重庆市环保局原党组成员陶志刚、青海省商务厅原党组成员王熙惠、唐山市政府原党组成员刘建立、邢台市人大常委会原副主任李俊良等人，都是在这个年龄倒下的。

为何59岁落马成为一种现象？部分原因在于那些官员心存贪恋，希望利用现有的权力，最后再捞一把；另外一部分原因是领导干部在人事任用有发言权，企图通过提拔任用，为自己的部下铺好出路。

虽然在履职生涯末年转任政协，但梁国华“平安着陆”的美梦仍然破碎了。看来，纪委监委打虎拍蝇，不仅要紧盯现职党政主要官员，也要强化对自认退居“二线”领导干部的监督。

事实上，反腐无死角，即便退休也不是贪腐的安全屋，从政生涯清正廉洁、届临退休心态健康，才是安享退休生活的入场券。

梁国华简历

男，汉族，1958年7月生，广东省河源市东源县人，在职研究生学历，1979年12月参加工作，1985年3月加入中国共产党。

1993年4月任河源市郊区政府副区长

1993年12月任东源县政府副县长

1998年3月任东源县委常委兼宣传部长

1999年11月任东源县人民政府副县长

2001年4月任东源县委常委、东源县政府常务副县长

2003年2月任河源市财政局常务副局长（正处级）

2004年6月任河源市财政局局长

2012年1月任河源市政协党组成员、副主席，河源市财政局局长

2013年10月任河源市政协党组成员、副主席

2017年1月至今任河源市政协党组副书记、副主席

责任编辑：张义凌