中国第一所“核高校”诞生 释放重磅信号

原标题：中国第一所“核高校”诞生，重磅信号！

来源：“长安街知事”微信公众号

最尖端的科技、最稀缺的人才……设想一下，这两者结合会有什么效果？

继西湖大学之后，中国高等教育领域又有一个振奋人心的消息！据天津日报报道，天津市政府日前与中国核工业集团有限公司签署战略协议，其中最为引人注目的是，中核集团将投资在津建设中国核工业大学。

随着中国第一所“核高校”诞生，中国核工业人才储备将续上“核动力”。

挂牌5年

创办中国核工业大学的呼声已有多年。长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，早在2012年11月29日，核工业大学就已挂牌成立，学校性质为“企业大学”，由中核集团核工业管理干部学院和研究生部组成。

彼时，时任中核集团董事长孙勤对核工业大学的寄语是：努力走出一条具有核工业特色的人才教育培养新路子，成为推动企业战略实施、经营发展和文化传播的重要平台。可见，当时核工业大学对标的是“世界一流的企业大学”。

2013年和2014年，核干院曾先后就核工业大学建设召开“新校区立项报告评审会”及“新校区建设方案征集专家评审会”，不过后续进程一直未获进一步披露。

进入2017年，核工业大学建设进程明显提速。在中核集团网站2017年6月14日的一篇报道中，核干院召开核工业大学技能人才培养工作座谈会。会上，被誉为当代大国工匠的“原三刀”——原公浦被聘为核工业大学职业技术学院名誉院长。

今年年初，悬而未决的核工业大学新校区传出好消息，核工业大学2018年工作会透露：新校区建设已取得新进展，教育培训组织能力建设有了明显突破。这次会议宣布，2018年核工业大学要重点抓好八个方面工作，其中之一就是确保核工业大学开工建设。这预示着，新校区的选址工作已经有了眉目。

半年后新校区建设又有实质性进展。上周五，中核集团与天津市政府签署战略协议，其中披露中核集团将在天津投资建设中国核工业大学。这意味着，中国首所“国字头”核工业大学将落户天津。值得一提的是，同一天，中国核工业大学还与中新天津生态城管委会签署了合作协议。

有消息称，核工业大学将占地1000亩，投资近30亿元，不过这些数字尚未得到官方证实。

战略考量

近年来，核工业大学的建设牵动着很多人的心。据科技日报报道，今年全国“两会”期间，全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢就呼吁，应从核工业发展国家战略层面考量，尽快支持创办中国核工业大学，储备好青年基础人才和高水平创新团队。

他还建议，参照中科院大学、社科院大学办学模式，发挥行业办学特色和优势，开展小规模、急需的本科专业教育，以满足中国核工业发展不同梯次专业人才建设需求。

万钢

可以看出，核工业大学谋划的是一种新的办学模式，不仅是校企结合培养专业的后备人才，还将是为在职人员提供产学研融合的进修平台。

根据最新签署的战略协议，中国核工业大学将围绕核产业，建成集人才技能培训、硕士及博士学历教育、国际学术交流、核心技术研发等功能于一体的国家级产学研创新示范基地。

事实上，全国多地此前都在“竞争”引进这所“国字头”的尖端学府。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，核工业大学选择天津的背后，有当地很多硬实力的支撑，如直升机、大飞机、大火箭等强大的制造业品牌已在当地打下良好的基础。

战略协议显示，中核集团将联合相关企业，在津规划建设中核集团高端新产业发展基地，加快发展一批国内领先的高端产业，培育发展一批新兴产业，在天津构建具有高附加值、高技术含量、自主知识产权的集团产业链体系。

顶尖人才

发展核技术对于一个国家而言意味着什么，自不必多说。1954年赫鲁晓夫访华时，同意全面援助中国发展核工业，自此中国才有了“两弹”，进而有了核工业人才体系。

当前，我国核工业正处在由大国向强国跨越的关键时期。我国的核电技术近年来已走向全球，接单接到手软。

在国家层面，核能合作也是顶层、战略级别的存在。长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，仅今年上半年，中法、中俄就接连签署核能大单，项目动辄千亿级。

与此同时，涉核专业人才需求量很大。中国虽建有较为完整的核工业体系，但核产业链长，涉核学科专业方向又多，国内现有涉核专业高校人才输出量有限。

要发展，人才储备是“短板”。与先进国家相比，中国的核工业高素质人才资源缺乏是不争的事实。中核集团公司人力资源部负责人曾表示，人才引进中大部分为计算机、仪器仪表等通用专业，核专业人才只能达到实际需求人数的15%至20%。

此外，高校补需求“短板”和扩大招生都面临教学资源的瓶颈制约，加上核专业的敏感性制约了国外人才引进，行业特殊性及相关政策优势不足也使其难以吸引和留住国内人才。

中国首所“核高校”的创办，可以说是“放大招”了。中核集团副总经理和自兴透露，今年核工业大学要干几件大事，包括加快建立职业教育体系、加快研究能力的提升、加快校园硬件设施改造、加快师资队伍建设等等。

而就在本月初，中核集团还有另一个引人注目的动作——核工业大学苏州学院正式揭牌。中核集团官网消息介绍称，该学院将利用平台资源和长三角一体化发展机遇，建成一个具有核行业特色和苏州地域特色的区域培训中心。

“全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。”5月底，习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响。

培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和创新团队的要求具有很强现实意义。只有识才、爱才、敬才、用才，中国的科技人才才能一茬接一茬成长，科技创新的未来才会更有前途、更有希望。

责任编辑：张义凌