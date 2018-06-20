个税起征点上调后哪些人受益最大？一文读懂

原标题：个税起征点上调后，每月你能省多少钱？哪些人受益最大？一文读懂！

昨天，备受关注的个人所得税法修正案草案提请十三届全国人大常委会第三次会议审议，这是个税法自1980年出台以来第七次大修，也将迎来一次根本性变革。

传送门→个税法大修：起征点由每月3500元调至5000元！首增子女教育支出等

此次个税改革为何力度空前？

起征点上调后每月能省多少钱？

一起来看

首次增反避税条款

为堵塞税收漏洞，个税法修正案草案拟首次增加反避税条款，针对个人不按独立交易原则转让财产、在境外避税地避税、实施不合理商业安排获取不当税收利益等避税行为，赋予税务机关按合理方法进行纳税调整的权力。

起征点每年6万元 个税其实不是那么简单

此次个税法修改，拟将综合所得基本减除费用标准提高到5000元/月（6万元/年）。纳入计算的应纳税所得额，是以每一纳税年度的收入额减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。

这传递出我国个人所得税制的一个重要变化：

今后缴纳个税，绝不是只盯着每年6万元起征点那么简单，还要减去“三险一金”专项扣除、个人购买商业健康险等费用扣除，以及子女教育、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。

加上税率调整，一揽子政策带来的减税力度超过以往。

扩大较低税率级距 月入2万以下减税超50%

我国现行工资、薪金所得税率实行3%到45%的7级超额累进税率。改革后，虽然仍是7级税率，但部分税率的级距得以优化调整，在一系列举措降低应纳税额基础上，释放出为纳税人进一步减税信号。

7级税率

草案拟扩大3%、10%、20%三档低税率的级距：

3%税率级距扩大一倍，现行税率为10%的部分所得的税率降为3%；

大幅扩大10%税率的级距，现行税率为20%的所得，以及现行税率为25%的部分所得的税率降为10%；

现行税率为25%的部分所得的税率降为20%；

相应缩小25%税率的级距，30%、35%、45%三档较高税率的级距不变。

制图来源：界面新闻

将基本减除费用标准的提高与税率结构优化调整联动考虑，粗略测算发现不同群体税负变化不同：

月收入5000元以下（不考虑“三险一金”和专项附加扣除因素）的纳税人将不需要缴纳个税，税负降幅为100%；

月收入5000元至20000元的纳税人，税负降幅在50%以上；

月收入20000至80000元的纳税人，税负降幅在10%至50%之间；

月收入80000元以上的纳税人税负降幅在10%以内。

制图来源：新华网财经部、访谈策划室

以月入1万元、2万元和5万元者为例，在考虑“三险一金”扣除（假定“三险一金”扣除2000元）基础上大概算了笔账：

月入1万元者，现有税制下需缴纳345元个税；改革后个税为90元，降幅超过70%；

月入2万元者，现有税制下需缴纳2620元个税；改革后个税为1190元，降幅超过50%；

月入5万元者，现有税制下需缴纳10595元个税；改革后个税为8490元，降幅约20%；

如果加上下一步出台的专项附加扣除，税负还会继续下降，如月入1万元者有可能免缴或仅缴纳少量个税。

制图来源：新华网财经部、访谈策划室

值得关注的是，草案还调整了经营所得各档税率级距，其中最高档35%税率的级距下限从10万元提高至50万元。

制图来源：新华网财经部、访谈策划室

新增五项专项附加扣除 解百姓后顾之忧

今后计算个税，可以享受子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。修改后草案的这一规定，让很多人想想都感到兴奋，要知道国外很多国家都是采取类似做法，此次改革我国也加快了国际接轨。

所谓专项附加扣除，是指在计算综合所得应纳税额时，除了基本减除费用标准和“三险一金”等专项扣除外，还允许额外扣除的项目。我国推行综合与分类相结合的个人所得税制实施初期，专项附加扣除主要包括上述五项与人民群众生活密切相关的内容。

制图来源：界面新闻

历史上，我们的个税还经历过哪些调整

新民周刊 刘绮黎 制图

来源：新华社、新华网、人民日报客户端、新民周刊、界面新闻等

责任编辑：吴金明