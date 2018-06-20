蔡奇调研通州:把带动廊坊北三县发展作为应尽职责

原标题：蔡奇调研城市副中心：把辐射带动廊坊北三县发展作为应尽职责

来源：“识政”微信公众号

撰文|王皓 陈涛 摄影|戴冰

昨天下午，市委书记蔡奇来到通州区，就“把城市副中心打造成北京重要一翼”调查研究。他强调，加强顶层设计，坚持生态优先，努力打造京津冀区域协同发展示范区。

凭栏远眺

位于通州区武兴路的潮白河友谊大桥，是连接北京与河北廊坊市大厂县的重要通道，也是构建京津冀交通一体化路网体系的重要节点。蔡奇走下堤岸，俯身察看潮白河水质，又登上制高点凭栏远眺。

潮白河上的友谊大桥

向南望去，水面波光粼粼，沿岸绿意葱葱。蔡奇说，这里有北京难得的绝佳生态环境，一定要与河北携手，把潮白河两岸生态环境建设保护好。蔡奇还详细了解城市副中心与廊坊北三县交通连接情况。

运潮减河岸边绿道串起沿途历史景观、文化资源

蔡奇一行沿河北上，沿途仔细察看潮白河两岸生态建设情况。步行在新建成的运潮减河健康绿道上，了解到通州区构建“四廊六环”骨架的绿道网络，串连起沿途历史景观、文化资源，蔡奇予以肯定。他要求，坚持绿色发展，让周边居民切实从优美环境中获得幸福感。

蔡奇说

城市副中心作为北京重要一翼，要强身健体，高水平规划建设好，承接中心城区功能和人口疏解，同时又要辐射带动周边地区，包括廊坊北三县协同发展。这就是城市副中心在一核两翼中的使命，也是京津冀区域协同发展的应有之义。我们必须正确处理好与廊坊北三县关系，从大局出发，主动作为，把辐射带动廊坊北三县发展作为应尽职责，努力打造京津冀区域协同发展示范区。要坚持协同发展原则，加强顶层设计。按照“统一规划、统一政策、统一管控”要求，在中央有关部门指导下，共同确定通州区与廊坊北三县地区整合规划，明确相互关系及功能定位，探索规划实施新机制，确保规划的刚性约束不折不扣落地。

蔡奇强调

通过政府引导、市场运作，推动交通、公共服务、产业等向廊坊北三县延伸布局。交通方面，坚持能通则通，优先选择公共交通和轨道交通。公共服务方面，开展对接合作，帮助补缺项。产业方面，引导适宜产业向其疏解，促进就近就地就业。基础设施方面，帮助提高水电气热环卫等设施自我配套能力。

蔡奇强调

要坚持生态优先，使绿色成为区域协同发展的底色。潮白河是通州区与廊坊北三县共同的生态走廊，要一起治理好、保护好，精心做好潮白河沿线城市设计，加大两岸绿化造林力度，推进大尺度生态绿廊建设，共建国家森林公园，让两地共同受益。要建立长期共同管控的机制，遏制贴边开发。通州区要加强与廊坊及北三县的沟通对接，健全常态化的工作机制，有步骤地推进各项任务落实。

市领导张工、崔述强、杨斌参加调研。

责任编辑：张义凌