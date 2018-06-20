只有“优秀生”能现场参加毕业典礼？北交大回应

原标题：北交大回应只有“优秀生”能现场参加毕业典礼：已调整方案

北京交通大学毕业典礼“毕业典礼只有10%‘优秀毕业生’才能去天佑会堂参加学校的毕业典礼，现场听到校长的讲话，而剩下的人需要坐在教室里观看毕业典礼的直播，父母甚至需要坐在另一间教室观看直播。” 近日，学生泪写：对不起，我不是那10%。引发关注。19日下午，@北京交通大学 回应，已调整方案，2018年毕业典礼全体毕业生及家长均可参加。

责任编辑：吴金明