新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

只有“优秀生”能现场参加毕业典礼？北交大回应

只有“优秀生”能现场参加毕业典礼？北交大回应
2018年06月20日 09:47 封面新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：北交大回应只有“优秀生”能现场参加毕业典礼：已调整方案

　　北京交通大学毕业典礼“毕业典礼只有10%‘优秀毕业生’才能去天佑会堂参加学校的毕业典礼，现场听到校长的讲话，而剩下的人需要坐在教室里观看毕业典礼的直播，父母甚至需要坐在另一间教室观看直播。” 近日，学生泪写：对不起，我不是那10%。引发关注。19日下午，@北京交通大学 回应，已调整方案，2018年毕业典礼全体毕业生及家长均可参加。

责任编辑：吴金明

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区